Kowalkiewicz wraca do oktagonu! Poznała już rywalkę. "Jest dziwnie"

- Jak trenować to tylko z najlepszymi! Asia z całego serca dziękuje za pomoc w przygotowaniach - napisała Karolina Kowalkiewicz na Twitterze, wstawiając zdjęcie z byłą mistrzynią UFC w wadze słomkowej, Joanną Jędrzejczyk. Obie zawodniczki od dłuższego czasu nie walczyły w amerykańskiej federacji, choć zmieni się to już w ciągu kilka najbliższych tygodni.

- Powrót do klatki miał być na początku czerwca, ale przesunęło się na początek lipca. Dokładnej daty jeszcze nie mogę zdradzić. Mam jeszcze trochę czasu, a więc nie są to jeszcze tak mocne treningi. Ostatnie osiem tygodni przed walką będzie należeć do tych najmocniej przepracowanych. Już mam dobrą formę, a będzie jeszcze lepiej - powiedziała Kowalkiewicz w rozmowie z "Polsatem Sport".

Być może walka Kowalkiewicz odbędzie się na gali UFC 264 w Las Vegas, która jest zapisana w harmonogramie federacji na 11 lipca 2021 roku. W main evencie dojdzie do trzeciego w historii starcia Dustina Poiriera z Conorem McGregorem. Nie wiadomo również, z kim zmierzy się 35-letnia zawodniczka, choć ona sama poznała już rywalkę. - Tak, już jest - powiedziała Kowalkiewicz, nie zdradzając żadnych szczegółów.

Kowalkiewicz w przypadku przegranej w przyszłości, niemal na pewno opuści szeregi UFC. Zawodniczka MMA napotkała pierwsze trudności już w okresie przygotowawczym po tym, jak zamknięto klub Shark Top Team. - Jest dziwnie, ale daję radę i mam gdzie trenować. Czasami jak ktoś mi coś utrudnia, to mam jeszcze większą motywację. Problem ze znalezieniem miejsca do trenowania dodatkowo mnie napędza do działania - oznajmiła.

Karolina Kowalkiewicz (12-6) przegrała aż cztery ostatnie walki. Porażkę w swoim ostatnim starciu poniosła również Joanna Jędrzejczyk, która została pokonana przez Weili Zhang. Zawodniczka z Olsztyna jednak zachwyciła publiczność swoim występem i udowodniła, że wciąż jest jedną z najlepszych na świecie.