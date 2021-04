"Polski Król Syntholu" wkracza do gry! "365 dni w roku na bombie"

To jeden z rozsądniejszych komentarzy, bo choć jego materiały generują w internecie po kilkadziesiąt, a nawet po kilkaset tysięcy wyświetleń, większość z nich ma wydźwięk negatywny. "Rób to, co uważasz za stosowne, ale obyś nie pociągnął za sobą młodych ludzi, którzy później mogą czegoś żałować" - napisał jeden z internatów pod filmem Szymona Komandosa [to jego ksywka], który podpisuje się także jako "Polski Król Syntholu".

Polski Król Syntholu: Redukcja wagi daje o sobie k... znaki

Synthol to oficjalnie nazwa handlowa olejku do pozowania dla kulturystów. W rzeczywistości to jednak środek zapewniający szybki przyrost masy mięśniowej, który jak czytamy na poradnikzdrowie.pl "gwałtownie i w sposób niekontrolowany powiększa mięśnie do nienaturalnych rozmiarów, a jego stosowanie grozi kalectwem, a nawet śmiercią".

- Biorę testosteron, dawka to 100 mg co drugi dzień, masteron 400 mg w tygodniu, oxa 5 mg dziennie, będę do tego jeszcze dodawał hormon. To jest mój cykl aktualny. Jest tego naprawdę sporo, więc nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego. Napier... cały czas, 365 dni w roku na bombie - chwali się Komandos i z dumą pokazuje, że w bicepsie ma 65 cm. - Kiedyś było 70, ale spadło. Redukcja wagi daje o sobie k... znaki.

Pogromca Marcina Najmana zawalczy z Polskim Królem Syntholu

- Tą łapą zmiażdżę łeb każdemu przeciwnikowi - odgraża się "Polski Król Syntholu", który będzie jednym z bohaterów walki wieczoru na drugiej gali MMA-VIP organizowanej przez Marcina Najmana. Jego rywalem będzie Szymon Wrzesień, znany bardziej jako "Taxi Złotówa", który na pierwszej gali MMA-VIP rozprawił się właśnie z Najmanem.

- "Polski Król Syntholu"? Chcę go pokonać w spektakularny sposób. Będę mu obijał i okopywał jego wielkie bicepsy. Mam nadzieję, że nie eksplodują i nie dostanę jakąś plamą oleju w twarz - śmieje się "Taxi Złotówa" w rozmowie z portalem realnews.pl. - Myślę, że na moją korzyść będzie działało także prawo grawitacji, przyciąganie ziemskie, ponieważ te litry oleju swoje ważą. Te ręce będą tak z każdą sekundą coraz niżej i niżej. Jak odsłoni ten swój pusty łeb, to sprzedam mu tam dobrą bombę, albo wsadzę kopa - dodaje.

Gala MMA-VIP 2 odbędzie się w czerwcu. Zawalczą na niej jeszcze m.in. "Żurom", Tomasz Chic, "Antykonfident" czy Krystian Pudzianowski, a kolejne nazwiska oraz konkretną datę gali zapewne poznamy w najbliższych tygodniach.