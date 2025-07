Były reprezentant Polski kończy karierę! Wiadomo, czym się zajmie

Milion euro - tyle Polonia Warszawa w 2010 r. zapłaciła za transfer Artura Sobiecha z Ruchu Chorzów. Wówczas była to rekordowa transakcja między polskimi klubami. To zapowiadało dużą karierę napastnika, który właśnie podjął ważną decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy po Euro kobieca piłka dalej będzie na topie? Możejko: Płomień może zgasnąć, dlatego trzeba go podsycać

Artur Sobiech ogłosił zakończenie kariery. "Niesamowity rozdział"

W piątek ogłosił ją na Instagramie. "Czas powiedzieć: dziękuję. Po ponad 17 latach zawodowej kariery piłkarskiej przyszedł moment, którego każdy sportowiec kiedyś się spodziewa" - tak zaczął pożegnalny wpis. "Z dumą i wdzięcznością ogłaszam zakończenie mojej przygody z zawodową piłką nożną" - dodał.

Następnie podsumował to, co go spotkało. "Po 436 meczach i 96 golach na poziomie klubowym, a także 13 występach i dwóch bramkach w reprezentacji Polski - nadszedł moment, by zamknąć ten niesamowity rozdział. Poznałem niesamowitych ludzi, grałem w fantastycznych klubach, reprezentowałem swój kraj. Spełniłem wiele marzeń" - wyznał.

Potem przyszedł czas na podziękowania. "Dziękuję mojej rodzinie - za wsparcie, cierpliwość i obecność w każdym momencie. Dziękuję wszystkim trenerom, kolegom z drużyn, kibicom, którzy wierzyli we mnie" - podkreślił.

Na koniec zdradził co nieco na temat przyszłości "Co dalej? Teraz czas na nowe wyzwania - poza boiskiem, ale z tą samą pasją i zaangażowaniem. Nie mówię 'żegnajcie', mówię 'do zobaczenia'" - zakończył.

Oto czym teraz zajmie się Artur Sobiech

Czym teraz zajmie się 35-latek? Wedle informacji dziennikarza Sebastiana Staszewskiego uda się na kurs UEFA MIP. "To wyjątkowy program akademicki, który wyposaża byłych piłkarzy międzynarodowych w podstawowe umiejętności zawodowe, aby mogli zrealizować swoje marzenie o pomyślnym przejściu do kariery w organizacjach piłkarskich" - czytamy na stronie uefaacademy.com.

Zobacz też: Ostro. Hajto wypalił po transferze Bułki do Arabii Saudyjskiej

Napastnik ostatni sezon spędził w cypryjskim Ethnikosie, gdzie w 19 meczach zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt wygasł po sezonie, a według Staszewskiego "latem miał ofertę z drugiej ligi cypryjskiej, ale ją odrzucił". I zawiesił buty na kołku.

W przeszłości Artur Sobiech występował w: Lechu Poznań (2021-2024), Karaguemruek (2020-2021), Lechii Gdańsk (2018-2020), Darmstadt (2017/18), Hannoverze 96 (2011-2017), Polonii Warszawa (2010/11) i Ruchu Chorzów (2008-2010). Z Lechem zdobył mistrzostwo Polski (2021/22), a z Lechią krajowy puchar (2018/19) i superpuchar (2019). Z reprezentacją Polski (2010-2015) pojechał na Euro 2012, lecz dwa pierwsze mecze przesiedział na ławce rezerwowych, a w trzecim nie załapał się do kadry.