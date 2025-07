FC Barcelona ośmieszona! Hiszpanie reagują. "Trzasnął drzwiami"

Od kilku tygodni FC Barcelona starała się o transfer Nico Williamsa z Athletiku. W umowie piłkarza z aktualnym pracodawcą widniała klauzula wykupu w wysokości 58 mln euro. Katalońskie media dawały do zrozumienia, że Barcelona wkrótce uiści tę kwotę, a Deco publicznie potwierdzał zainteresowanie Nico Williamsem. Ostatecznie do tego transferu nie dojdzie, ponieważ Williams przedłużył kontrakt z Athletikiem do czerwca 2035 r., a klauzula wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzedniego zapisu. Jak o tej decyzji Williamsa piszą katalońskie media?

Katalońskie media komentują decyzję Nico Williamsa. "Trzasnął drzwiami"

W Katalonii nie kryją rozczarowania decyzją Williamsa o pozostaniu w Athletiku. "Bomba dla Athletiku i koniec sagi. Klub i piłkarz wykorzystali słynny mural w Barakaldo, by napisać '2035' na ścianie i jasno dać do zrozumienia, że Nico zostanie na San Mames na następną dekadę. Williams trzasnął drzwiami przed Barceloną. Skrzydłowy powiedział nie" - czytamy w dzienniku "Mundo Deportivo". "Zwrot akcji. Nagły i zaskakujący obrót spraw w kontekście Williamsa" - pisze krótko "L'Esportiu de Catalunya"

"Sport" przypomina, że taka sytuacja z Williamsem miała już miejsce w zeszłym roku. Piłkarz wtedy zdecydował się zostać w Athletiku i ogłosił to w specjalnym nagraniu w mediach społecznościowych.

"Absolutna sensacja Athletiku drugi rok z rzędu. Nowa klauzula znacznie utrudnia jego odejście od teraz i w przyszłości, chyba że zostanie zawarta ustna umowa o niższym transferze. Athletic rozpoczął negocjacje już w styczniu, kiedy sytuacja była spokojniejsza. To prawdziwy cios dla Barcy, która publicznie dała do zrozumienia, że zamierza pozyskać Nico. Historia się powtórzyła" - czytamy w katalońskiej prasie.

"Cios dla Barcelony. Gwiazda Athletiku nie spodziewała się, że Barcelona rozwiąże swoje problemy finansowe i przedłużyła kontrakt z drużyną z Bilbao. To odnowienie zapewnia nie tylko kontynuację gry tego piłkarza na San Mames, ale też wysyła jasny sygnał o zaangażowaniu młodych piłkarzy w projekt klubu" - dodaje katalońska telewizja TV3.

Williams gra w barwach Athletiku od lipca 2013 r. Łącznie już zagrał w 167 meczach w pierwszym zespole Athletiku, w których strzelił 31 goli i zanotował 30 asyst. W przyszłym sezonie Williams będzie grał w Lidze Mistrzów, bo Athletic zakończył rozgrywki Primera Division na czwartym miejscu.