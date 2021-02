Jakub "Kubańczyk" Flas zaskakuje przed FAME MMA. "Miałem problemy"

W trakcie Fame MMA 9 walczyć będą o pas mistrzowski w wadze średniej. W programie "The Champ & The Coach" "Kubańczyk" zdradził kilka szokujących faktów ze swojej przeszłości. Jak sam zaznacza, kluczowe w jego zachowaniu były nagłe, wysokie zarobki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana! Powiedział dość

- Nigdy święty nie byłem i miałem problemy. Te większe związane były z narkotykami i alkoholem, bo jak moja kariera zaczęła się wybijać, to trochę szajby odbiło. Nigdy wcześniej nie widziałem takich kwot, jakie nagle zaczęły przychodzić na moje konto - powiedział Jakub Flas na "Kanale Sportowym".

Kubańczyk o problemach z przeszłości. "To ona mi poustawiała głowę"

Nielegalne używki skończyły się w życiu Kubańczyka w momencie, w którym związał się z Olą Ciupą. - Od zeszłego lata mieszkam z narzeczoną. To ona wskazała mi priorytety. Powiedziała mi, że jak chcę prowadzić takie życie, to mogę, ale przy okazji zobaczył jak to będzie wyglądać za kilka lat - dodał.

Tomasz Hajto wyśmiał propozycję. "Nie mógłbym go uderzyć"

W kontekście walki z Marcinem Malczyńskim na gali Fame MMA Jakub Flas zdradził, czego będzie starał się unikać ze względu na krótki okres przygotowawczy. - Na początku ćwiczyłem parter, bo musiałem. Spodobały mi się zapasy. Poznałem coraz więcej technik. Samego parteru wolę unikać, zawsze jak jestem w klinczu lub półgardzie to wolę uciec do stójki tylko dlatego, że nie czuję się z tym zbyt pewnie. Podoba mi się połączenie zapasów z parterem - powiedział.

Sensacja w walce wieczoru UFC! Niebywały nokaut. Koniec [WIDEO]

Gala Fame MMA 9 odbędzie się za niecałe dwa tygodnie 6 marca 2021 r. W walce wieczoru zmierzą się Paweł "Popek" Mikołajuw oraz Patryk "Kizo" Woziński. Wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia jedynie w systemie pay-per-view.