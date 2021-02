Tomasz Hajto wyśmiał propozycję. "Nie mógłbym go uderzyć"

Piotr Świerczewski zadebiutował w MMA na gali FFF 2. Były reprezentant Polski w piłce nożnej pokonał młodszego o 14 lat Grega Collinsa. Teraz fani chcieliby zobaczyć w klatce Tomasza Hajtę, najlepiej w starciu właśnie ze Świerczewskim.

- To nie jest sport dla starych ludzi. Poza tym po 29 latach przyjaźni nie mógłbym go uderzyć. Stanąłbym, dostał cztery razy w twarz i nawet bym mu nie oddał, bo za bardzo go szanuję. Spojrzałbym tylko w jego oczy i pamiętał "Underground" w Nowym Sączu. Jeżeli komuś zależy na promocji jakiejś gali, to możemy zrobić sobie po zdjęciu i wysłać organizatorom pocztówkę - powiedział Tomasz Hajto.

Piotr Świerczewski: My zaprezentowalibyśmy co najwyżej śmieszny poziom

Na pytanie dziennikarza Polsatu Sport odpowiedział też Piotr Świerczewski. - Lepiej podziwiać profesjonalnych zawodników, którzy prezentują kapitalny poziom. My zaprezentowalibyśmy co najwyżej śmieszny poziom, więc może lepiej będzie, jeśli zagramy w tenisa. Poziom również będzie śmieszny, ale przynajmniej trochę powalczymy - skomentował były reprezentant Polski.