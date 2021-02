Nagły zwrot akcji ws. transferu Kamila Grosickiego! "Dostałby po 160 tysięcy funtów"

Transferowa sytuacja Kamila Grosickiego zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze kilka dni temu prezes Pogoni Jarosław Mroczek przyznał na łamach "Przeglądu Sportowego", że nie ma w ogóle tematu transferu piłkarza do Pogoni. W podobnym tonie wypowiadał się agent piłkarza, Daniel Kaniewski. - Media za bardzo nagłośniły sprawę Kamila. Był już przecież zawodnikiem Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok oraz teraz Pogoni Szczecin. Grosicki jest zawodnikiem West Bromwich Albion i walczy o swoją pozycję w klubie. Jest bardzo ambitny i stara się, by zostać w Anglii - mówił Kaniewski w programie "Sekcja Piłkarska".

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Kamila Grosickiego wyjaśnia sytuację: Na teraz jest tylko jeden temat

Grosicki jednak odejdzie z WBA i trafi do Legii?

Zaledwie kilka dni po tych wypowiedziach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według najnowszych informacji przekazanych przez polsatsport.pl Grosicki zmienił zdanie i chce wrócić do Polski. Wrócił temat jego przenosin do Legii Warszawa i ma to związek z decyzją West Bromwich Albion. "Działacze przedostatniego klubu Premier League zadeklarowali, że wypłacą Polakowi wszystkie pieniądze z kontraktu, który obowiązuje do czerwca. Czyli dostałby trzy pensje po 160 tysięcy funtów, aby tylko zwolnić miejsce w kadrze drużyny" - czytamy na łamach portalu.

Niespodzianka w Paryżu! Druga porażka Pochettino w PSG

Zdaniem dziennikarzy "Polsatu Sport" Grosicki jest bardzo zainteresowany grą w Legii i poprosił swojego agenta, aby odbył rozmowę z właścicielem Legii, Dariuszem Mioduskim. "Grosicki zszedł ze swoimi oczekiwaniami do sześćdziesięciu procent tego, co miał w Premier League. [...] Nieoczekiwanie jednak pojawiło się pole do rozmów skrzydłowego reprezentacji z mistrzem Polski i właśnie się one rozpoczęły. Jeśli strony się dogadają, ogłoszenie kolejnego wzmocnienia Legii powinno nastąpić w najbliższy wtorek - dodał portal polsatsport.pl.

Reprezentant Polski w tym momencie wciąż jest zawodnikiem West Bromwich Albion, ale w ostatnich sześciu meczach w Premier League nie było go nawet w kadrze meczowej. Działacze angielskiego klubu najchętniej pozbyliby się doświadczonego skrzydłowego z listy płac, a on sam musi grać, aby być w optymalnej dyspozycji na zbliżające się mistrzostwa Europy. Jednak czasu na transfer jest coraz mniej, ponieważ już 24 lutego zamyka się okno transferowe w Polsce.

W sumie Kamil Grosicki w tym sezonie wystąpił zaledwie w trzech meczach Premier League i po jednym w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej. Raz asystował. Jego zespół ma marne szanse na utrzymanie w lidze. Po 25 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce, ze stratą aż jedenastu punktów do bezpiecznego miejsca. W sobotę (godz. 16) zagra u siebie z Brigton.

Jakub Kosecki wraca do Polski! To będzie jego czwarty klub w ekstraklasie

Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni, w której debiutował w ekstraklasie w wieku niespełna 18 lat. Później reprezentował także barwy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok, a także szwajcarskiego FC Sion, tureckiego Sivassporu, francuskiego Rennes oraz dwóch klubów angielskich - Hull City i West Bromwich Albion, którego piłkarzem jest obecnie. W ekstraklasie dotychczas rozegrał 92 mecze, w których strzelił 17 goli.