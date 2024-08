Nikola Jokić pokazał klasę. Piękny gest, o którym będzie głośno

Reprezentacja Serbii w koszykówce zdobyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Chociaż drużyna Svetislava Pesicia zaczęła od dotkliwej porażki z USA (84:110), to później było już tylko lepiej. Fazę grupową Serbowie zakończyli zwycięstwami z Portoryko (107:66) oraz Sudanem Południowym (96:85).

W ćwierćfinale Serbowie pokonali po dogrywce Australię (95:90), mimo że pierwszą kwartę przegrali aż 14 punktami. W półfinale drużyna Pesicia postawiła bardzo trudne warunki Amerykanom. Serbowie przegrali 91:95, ale jeszcze przed rozpoczęciem decydującej kwarty prowadzili aż 13 punktami. Wynik rozstrzygnął się w samej końcówce spotkania.

W meczu o trzecie miejsce Serbowie pokonali Niemców (93:83), czyli aktualnych mistrzów świata i brązowych medalistów mistrzostw Europy. Serbowie tym samym zrewanżowali się Niemcom za porażkę w finale ostatnich MŚ. 10 września 2023 r. Serbowie przegrali 77:83.

Brąz igrzysk w Paryżu był pierwszym od 2016 r. medalem tej drużyny na IO. W Rio de Janeiro Serbowie w finale zostali zdemolowani przez Amerykanów (66:96). Na takie osiągnięcie czekali jednak 20 lat, bo pierwszy medal igrzysk w koszykówce zdobyli w 1996 r.

Jokić wydał fortunę na zegarki

Nic więc dziwnego, że brąz igrzysk w Paryżu został odebrany z dużym entuzjazmem. Cieszyli się wszyscy: kibice, dziennikarze, ale przede wszystkim zawodnicy i sztab szkoleniowy. Największa gwiazda reprezentacji Serbii postanowiła nawet wyrazić wdzięczność kolegom z drużyny.

Nikola Jokić, który na co dzień jest zawodnikiem Denver Nuggets, postanowił kupić każdemu z zawodników reprezentacji Serbii po bardzo luksusowym zegarku. Jokić wybrał model, który kosztuje aż 32,5 tys. dolarów.

Po zegarku otrzymał każdy z pozostałych 11 zawodników w kadrze. Łącznie Jokić wydał na nie aż 375,5 tys. dolarów. To przy obecnym kursie blisko 1,5 mln złotych! Dla Serba to jednak żaden wielki wydatek. Według nieoficjalnych informacji tylko w minionym sezonie Jokić zarobił w NBA około 50 mln dolarów.

Na IO w Paryżu Jokić przeszedł do historii, ponieważ jako pierwszy zawodnik był najlepszy we wszystkich najbardziej istotnych statystykach indywidualnych turnieju. Serb miał 18.8 pkt, 10.7 zbiórek oraz 8.7 asysty na mecz.

Jokić został wybrany przez Denver Nuggets w drafcie w 2014 r. dopiero z 41. numerem. Do drużyny dołączył rok później i z roku na rok poprawiał swoją pozycję nie tylko w drużynie, ale i w całej lidze. Od 2019 r. nieprzerwanie trafia do drużyny gwiazd NBA, a w poprzednim sezonie poprowadził Denver Nuggets do pierwszego w historii mistrzostwa ligi. Jokić został wtedy MVP finałowej serii z Miami Heat.