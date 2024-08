Ostapenko dostała pytanie o Igę Świątek. Jej reakcja mówi wszystko. Niestety

Iga Świątek od wtorku rozpocznie grę w ostatnim w tym roku turnieju Wielkiego Szlema - US Open. W pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką z Rosji Kamilą Rachimową. Rywalizacja rozpocznie się jednak dzień wcześniej - w poniedziałek 26 sierpnia. W oczekiwaniu na start kilkoro uczestników i uczestniczek wzięło udział w zabawie "Sweet or spicy" prowadzonej przez redakcję Tennis Channel. W jej trakcie padło zaskakujące stwierdzenie na temat naszej mistrzyni.

Ostapenko usłyszała nazwisko "Świątek". Uśmiechnęła się i wypaliła. Szok

Tenisiści biorący udział w zabawie mieli za zadanie odpowiadać na usłyszane hasła. Mogli jednak używać jedynie słów "sweet" (pol. słodki) lub "spicy" (pol. ostry). Na nagraniu możemy zobaczyć Arthura Filsa, Jeffreya Wolfa, Taylora Fritza, Darię Saville i Jelenę Ostapenko. Wszyscy pytani byli m.in. o swoją grę, bycie profesjonalnym sportowcem czy wrażenia z Nowego Jorku. W pewnym momencie mężczyźni musieli zmierzyć się z pytaniem o grę z Novakiem Djokoviciem, a kobiety - z Igą Świątek...

Wszyscy bez wahania odpowiedzieli wówczas: "spicy". Wyjątkiem okazała się Ostapenko. Gdy usłyszała hasło, chwilę się zastanowiła, uśmiechnęła, po czym rzuciła: "sweet". Dla wielu może się to wydawać dziwne, niezrozumiałe i być przejawem wyjątkowej brawury lub przekory. Łotewska zawodniczka wiedziała jednak, co mówi. Ze starć z Igą Świątek rzeczywiście ma same dobre wspomnienia.

Jak do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą cztery razy. I choć brzmi to nieprawdopodobnie, za każdym razem lepsza była Ostapenko. Ostatni raz spotkały się w 1/8 finału ubiegłorocznego US Open. Skończyło się 6:3, 3:6, 1:6 i przedwczesnym odpadnięciem Polki.

Od tamtej pory Ostapenko uchodzi za prawdziwy koszmar naszej tenisistki. Na szczęście w kolejnych turniejach 23-latce udawało się jej unikać. W tej edycji US Open panie mogą na siebie trafić dopiero w półfinale.