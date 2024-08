A jednak! UEFA podjęła decyzję ws. polskich sędziów

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęły się mecze fazy play-off w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów nie mamy już żadnej polskiej drużyny po tym, jak Jagiellonia Białystok przegrała 1:5 w dwumeczu z Bodo/Glimt. Mistrzowie Polski "spadli" do Ligi Europy, ale już w pierwszym spotkaniu na własnym stadionie ulegli 1:4 Ajaksowi Amsterdam, co znacznie zmniejsza szansę Jagiellonii na grę w fazie ligowej tych rozgrywek. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca ma już pewny udział w Lidze Konferencji.

W Lidze Konferencji za to rywalizują Legia Warszawa oraz Wisła Kraków. Stołeczny klub pokonał 2:0 kosowską Dritę i jest o krok od gry w fazie ligowej wspomnianych rozgrywek. Wisła za to przegrała aż 1:6 z belgijskim Cercle Brugge. To nie były jednak jedyne polskie akcenty na tym etapie eliminacji europejskich pucharów.

W Lidze Mistrzów polski zespół sędziowski poprowadził mecz między Lille a Slavią Praga (2:0). Głównym arbitrem był Szymon Marciniak, na linii pomagali mu Radosław Siejka i Adam Kupsik, sędzią technicznym był Paweł Raczkowski, natomiast sędzią VAR - Tomasz Kwiatkowski. "Radość zawsze była psuta przez polskich sędziów" - pisały czeskie media o pracy Marciniaka, w nawiązaniu do dwóch nieuznanych goli Slavii.

Czy polscy sędziowie będą pracować także przy rewanżach w Europie?

Wiadomo, czy Polacy będą sędziować mecze rewanżowe w play-offach europejskich pucharów. Jeden polski akcent

Tutaj z odpowiedzią przychodzi oficjalna strona UEFA. Okazuje się, że jedyni polscy sędziowie pojawią się przy okazji meczu między Anderlechtem Bruksela a Dynamem Mińsk w Lidze Europy. W roli sędziów VAR wystąpią Tomasz Kwiatkowski oraz Piotr Lasyk, a reszta zespołu sędziowskiego pochodzi z Czarnogóry, z Nikolą Dabanoviciem na czele. Można zatem założyć, że Marciniak swoje kolejne mecze w europejskich pucharach poprowadzi już od fazy ligowej, najpewniej w Lidze Mistrzów.

A jacy sędziowie poprowadzą mecze z udziałem polskich drużyn? W przypadku rywalizacji Ajaksu z Jagiellonią głównym arbitrem będzie Włoch Maurizio Mariani, który niedawno sędziował aż trzy mecze Copa America, w tym spotkanie między Kolumbią a Panamą (5:0) w ćwierćfinale. Na mecz Drita - Legia Warszawa wyznaczono Niemca Daniela Schlagera, dla którego są to pierwsze spotkania na arenie międzynarodowej. Za spotkanie Cercle Brugge - Wisła Kraków będzie odpowiadać Horatiu Fesnic z Rumunii.

Wszystkie mecze polskich drużyn, tj. Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa i Wisły Kraków odbędą się w czwartek o tej samej porze, czyli o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia łączonej relacji tekstowej na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.