Ależ to byłby hit! Absolutna legenda może zagrać w ekstraklasie

Ekstraklasa już niedługo może zyskać nową gwiazdę. Jak przekazał na portalu WP Sportowe Fakty Piotr Koźmiński, kilka polskich klubów przygląda się Ahmedowi Musie. Nigeryjczyk najlepsze lata gry ma oczywiście za sobą, ale jego dorobek jest naprawdę imponujący. Dziennikarz przekonuje, że transfer jest realny.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagrożenia dla Julii Szeremety. Promotor boksu ostrzega

Wielkie nazwisko w polskiej ekstraklasie? To legenda reprezentacji Nigerii

Ahmed Musa to prawdziwa legenda reprezentacji Nigerii. W jej barwach pojawiał się na boisku aż 110 razy, co czyni go pod tym względem rekordzistą kraju. Dwa razy był uczestnikiem mistrzostw świata - w 2014 i 2018 r. W obu edycjach strzelał po dwie bramki. W Brazylii dwukrotnie trafiał w przegranym 2:3 meczu z Argentyną. W 2013 r. wywalczył Puchar Narodów Afryki. Od stycznia tego roku pozostaje poza kadrą.

Najlepsze lata kariery Musa spędził w CSKA Moskwa, z którym trzy razy zdobywał mistrzostwo i raz puchar Rosji. Do tego rozegrał 20 spotkań w Lidze Mistrzów. W sumie dla tej ekipy zanotował 184 występy i strzelił 61 goli. W 2016 r. trafił do ówczesnego mistrza Anglii - Leicester City. Spędził tam półtora roku. Później na pół roku wrócił do CSKA, po czym przeniósł się do Al-Nassr. Stamtąd udał się do tureckiego Karagumruk, potem do rodzimego Kano Pillars, a ostatnio do Sivassporu. Od lutego pozostaje bez klubu.

Ahmed Musa może trafić do Polski. Pieniądze nie grają roli

Tym sposobem Nigeryjczyk jest do wzięcia za darmo. Jego sytuację zdaniem Koźmińskiego monitoruje kilka klubów z ekstraklasy, choć konkretnych nazw nie podał. Skrzydłowy ma dopiero 32 lata i cały czas stać go na dobrą grę. Za potencjalnym zakontraktowaniem przemawia także to, że piłkarz nie oczekuje wielkich pieniędzy. Tych zarobił już sporo podczas pobytu w Rosji, Anglii czy Arabii Saudyjskiej. Poza tym Musa rozwija interesy w swoim rodzinnym kraju. Jak informuje nigeryjski "Daily Post", posiada tam centrum sportowe, fitness, a nawet... stacje benzynowe.

W przeszłości Musa kosztował Leicester City aż 19,5 mln euro. Dziś portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na zaledwie 650 tys. euro.