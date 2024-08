Oto klasyfikacja medalowa po środzie marzeń dla Polski! Potężny awans

Polscy olimpijczycy od piątku pozostawali ze skromnym dorobkiem czterech medali. Od brązowego medalu Igi Świątek w tenisie wciąż czekaliśmy na kolejne zdobycze i w środę 7 sierpnia nareszcie przyszło przełamanie. Polska wywalczyła dwa medale we wspinaczce na czas. Złoto w pięknym stylu zdobyła wielka faworytka Aleksandra Mirosław, a brąz dołożyła Aleksandra Kałucka, która przegrała z mistrzynią olimpijską w półfinale. Co to oznacza w kontekście naszej sytuacji w klasyfikacji medalowej?

Spektakularny awans Polski na igrzyskach w Paryżu. 19 pozycji w górę

Jeszcze we wtorek Polska zajmowała w niej dopiero 53. miejsce. Przed nami znajdowała się m.in. Korea Północna, która wywalczyła dwa srebrne i trzy brązowe medale, a także niewielkie wyspy położone na Morzu Karaibskim Saint Lucia czy Dominika. Oba te kraje miały w dorobku jedno złoto. Polska mogła pochwalić się jedynie srebrem Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim oraz trzema brązowymi medalami drużyny szpadzistek, wioślarskiej czwórki podwójnej mężczyzn oraz Igi Świątek. Teraz ma ich w sumie sześć i przesunęła się aż o 19 pozycji.

Biało-Czerwoni głównie za sprawą złota Aleksandry Mirosław zajmują 34. miejsce. Wyprzedzająca nas Grecja ma jeden brązowy medal więcej. Tyle samo traci do nas plasująca się tuż za nami Kenia. Wkrótce możemy spodziewać się jednak kolejnego awansu. Pewni co najmniej srebrnego medalu są polscy siatkarze, którzy w środowym półfinale pokonali USA. Ta sama sztuka udała się Julii Szeremecie. Polska pięściarka po zwycięstwie nad Filipinką Nesthy Petecio powalczy w finale w kategorii do 57 kg.

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Oto klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu

Gdyby już teraz doliczyć dwa srebrne medale, Polska zajmowałaby 27. pozycję - za Serbią, a przed Izraelem. Gdyby zaś doliczyć złoto i srebro, bylibyśmy na 19. miejscu - za Hiszpanią, a przed Ukrainą. W przypadku dwóch złotych krążków przesunęlibyśmy się nawet na 17. miejsce - przed Brazylię, a za Węgry i Szwecję.

Na razie w klasyfikacji medalowej prowadzi reprezentacja Stanów Zjednoczonych. W sumie zdobyła aż 94 medale - 27 złotych, 35 srebrnych i 32 brązowe. Po piętach depczą jej Chińczycy z 25 złotymi, 23 srebrnymi i 17 brązowymi. Podium uzupełnia Australia (18-12-11). Gospodarze Francuzi na razie plasują się na czwartej pozycji i mają 13 złotych, 26 srebrnych i 20 brązowych medali. W czołowej dziesiątce są jeszcze Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia, Włochy, Holandia i Niemcy.

Klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu [stan na 7 sierpnia]: