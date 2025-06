"Świątek została zdemaskowana". Takie słowa po meczu z Rybakiną

"Świątek włożyła wiele wysiłku w to, by zahamować rozpędzony pociąg i doprowadzić do trzeciego seta" - napisał dziennikarz Ben Rothenberg o meczu Igi Świątek (5. WTA) z Jeleną Rybakiną (11. WTA), który Polka ostatecznie wygrała 1:6, 6:3, 7:5 i awansowała do ćwierćfinału Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

Iga Świątek miała szczęście w drabince Roland Garros?

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ben Rothenberg na swoim blogu podzielił się szerzej spojrzeniem na mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. "Wycofaj się, żeby pójść naprzód" - tak dziennikarz zatytułował ten tekst. "Iga Świątek dokonała istotnej zmiany w meczu przeciwko Jelenie Rybakinie, aby utrzymać swoją passę w Roland Garros" - dodał.

Rothenberg przyznał, że po pierwszym secie zaczął analizować serię 24. wygranych z rzędu Świątek w Roland Garros, w trakcie której trzy razy ten turniej wygrała i dotarła do czwartej rundy. "Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że Świątek jakoś udało się uniknąć spotkania z jakąkolwiek wysoko notowaną zawodniczką w trakcie tej niepokonanej serii. Nie zmierzyła się z takimi tenisistkami jak Rybakina, Aryna Sabalenka, Madison Keys, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova, Ludmiła Samsonowa, Danielle Collins, ani Jekatierina Aleksandrowa - i tak dalej, czyli z zawodniczkami tego typu, które Mary Carillo słynnie nazwała 'Big Babe Tennis'" - ocenił, odnosząc się do silnych zawodniczek o agresywnym stylu gry. Wskazał, że gdy Świątek z takimi się mierzyła, to w 2022 roku straciła seta z Qinwen Zheng, a przed rokiem była blisko odpadnięcia w rywalizacji z Naomi Osaką.

Zobacz też: Świątek weszła na konferencję prasową i się zaczęło. Tak ją potraktowali

"Może szczęście Świątek się skończyło i w końcu została zdemaskowana" - zastanawiał się przy prowadzeniu Rybakiny. Następnie podkreślał zmianę w grze Świątek przy serwisie rywalki, która pozwoliła jej odwrócić stan rywalizacji i do czego odniósł się tytuł jego tekstu, gdyż Polka ustawiała się dalej od końcowej linii przy serwisie Kazaszki.

"Seria 25 zwycięstw Igi Świątek na French Open jest o jeden dłuższa niż jej wiek" - podsumował.

W ćwierćfinale Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną (14. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą czterokrotnie i trzy z tych meczów wygrała polska tenisistka. Ich spotkanie na paryskich kortach zostanie rozegrane we wtorek 3 czerwca. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.