Pierwsze "meczycho" Igi Świątek w Paryżu. Rywalka zabrała głos

Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w I rundzie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Będzie nią Irina-Camelia Begu (138. WTA). Jeśli uda jej się za to awansować do kolejnego etapu, to zmierzy się ze zwyciężczynią meczu między Nadią Podoroską (85. WTA) a Diane Parry (52.WTA). Mimo że w turnieju zabraknie trzech uznanych tenisistek: Aryny Sabalenki (3. WTA), Markety Voundrousovej (18. WTA) oraz Ons Jabeur (16. WTA), to niektórzy nie są zadowoleni z losowania naszej zawodniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Rywalka Świątek wskazała najlepszą zawodniczkę na świecie. Nie miała wątpliwości

"Absolutny koszmar" - oznajmił dziennikarz Jose Morgado, który uważa, że zdecydowanie łatwiejszą drogą do finału będzie miała wiceliderka światowego rankingu Coco Gauff. Inne zdanie mają za to polscy eksperci. "Przy losowaniach turniejów na kortach ziemnych zawsze się będę upierał, że stwierdzenia typu 'trudne losowanie', mogą dotyczyć rywalek Igi, a nie odwrotnie" - skwitował Maciej Łuczak.

Świątek znajduje się w świetnej formie i mimo że dość szybko odpadła z Wimbledonu, to na IO, które odbędą się na jej ulubionej nawierzchni, jest jedną z faworytek. Dziennikarz Andrzej Gac potwierdził ostatnio, że gra naszej zawodniczki w sparingu z Beatriz Haddad Maią zrobiła na nim gigantyczne wrażenie. "Fajnie popatrzeć na takie treningowe meczycho" - napisał. Dodał, że spotkanie trwało godzinę, a obie panie wykazały się dużym zaangażowaniem.

Niedługo później Brazylijka opowiedziała nieco o tej konfrontacji. - Był to trening rozpoznawczy. Możliwość trenowania tutaj, energia i wspomnienia z tego kortu są dla mnie bardzo szczególne. Trening z Igą to wielka przyjemność. Kiedy tylko możemy, trenujemy razem - przekazała. Po czym dodała: - Iga jest bez wątpienia najlepszą zawodniczką ostatnich lat, największą gwiazdą na kortach ziemnych.

Haddad Maia zagra za to w I rundzie rywalizacji z Warwarą Graczową. W przypadku zwycięstwa zmierzy się z wygraną konfrontacji Anna Karolina Schmiedlova - Katie Boulter. Na Świątek może trafić dopiero w finale, co jest bardzo dobrą informacj dla obu.