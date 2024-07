Ależ zwrot ws. Roberta Lewandowskiego. Wykorzysta dramat kolegi

Robert Lewandowski wrócił do FC Barcelony i przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. W klubie panuje pewne zamieszanie związane z osobą kapitana. Do niedawna tę funkcję pełnił Sergi Roberto, lecz jego kontrakt wygasł i mimo osiągniętego porozumienia na razie nie może nawet trenować z zespołem. Jego pozostanie w stolicy Katalonii "Sport" rozpatruje w kategoriach "cudu", co przy problemach innych kapitanów oznacza, że Hansi Flick może zwrócić się do Lewandowskiego.

