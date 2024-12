Zwolnili kierowcę przed ostatnim wyścigiem sezonu. "Dziękujemy"

Esteban Ocon jest kierowcą Alpine od 2020 r. Zdołał wygrać jeden wyścig w sezonie 2021. Ale rozważał odejście od jakiegoś czasu. Nie był zadowolony z tegorocznej konstrukcji, nie poprawił swoich relacji z zespołowym kolegą, Pierrem Gaslym. Poza tym szefowie francuskiej ekipy mieli uwagi do Ocona co do jego sposobu jazdy, zachowania na torze i braku współpracy. W padoku panowała opinia, że jest jednym z najmniej ostrożnie jadących kierowców. Ostatecznie Alpine ogłosiło w czerwcu, że Ocon odejdzie wraz z końcem tego sezonu. W kolejnych wyścigach Francuzi ewidentnie stawiali na Gasly'ego. To on otrzymywał poprawki jako pierwszy, a Ocon musiał jeździć na starszej konfiguracji samochodu.

Ocon nie dokończy sezonu

Od czasu ogłoszenia decyzji o odejściu Ocona po sezonie ten punktował tylko cztery razy. W Kanadzie i Hiszpanii zajmował 10. miejsce, w Belgii był dziewiąty. W Brazylii kilka tygodni temu zajął sensacyjnie drugą pozycję. Wyścig na Interlagos był chaotyczny, toczył się w deszczowych, ekstremalnych warunkach. W tym sezonie Francuz przeważnie dojeżdżał na jednych z ostatnich miejsc.

Niedzielny wyścig w Katarze to była katastrofa dla Ocona. Startował z ostatniej pozycji i miał wypadek w pierwszym zakręcie, przez co nie mógł kontynuować jazdy.

Pewne jest, że Ocon w sezonie 2025 będzie jeździć w zespole Haasa. Chciał wziąć udział w posezonowych testach w barwach amerykańskiego zespołu, ale o zgodę musiał poprosić dotychczasowego pracodawcę. Zazwyczaj zespoły nie mają problemu z tym, by udostępniać innym swoich odchodzących kierowców na testy. Alpine jednak nie było zadowolone ze stanowiska Ocona. Zagraniczne media, m.in. The Race, Racing News 365 i Planet F1 informowały o ultimatum od Francuzów - może wziąć udział w testach tylko pod warunkiem, jeśli zrezygnuje z ostatniego wyścigu w Abu Zabi.

W poniedziałek rano Alpine oficjalnie poinformowało, że Ocon nie pojedzie w ostatnim wyścigu sezonu. Wyznaczono już zastępstwo za Francuza. Pojedzie za niego Jack Doohan. To wicemistrz F3 z 2021 r., trzeci kierowca F2 z 2023 r. i syn pięciokrotnego motocyklowego mistrza świata, Micka Doohana. Australijczyk będzie się ścigał w barwach Alpine także w sezonie 2025.

"Zespół Alpine ogłasza, że rezerwowy kierowca Jack Doohan w wyścigu o Grand Prix Abu Zabi zamiast Estebana Ocona. Zmiana umożliwi Estebanowi odejście do Haasa na testy posezonowe na torze w Abu Zabi" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Alpine podziękowało Oconowi za pięć lat współpracy. "Dziękujemy, Esteban. Wspólnie dzieliliśmy się wyjątkowymi wspomnieniami i życzymy wszystkiego najlepszego w kolejnym rozdziale twojego życia" - napisano w mediach społecznościowych.

W klasyfikacji generalnej kierowców Esteban Ocon zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 23 punktów. Mistrzostwo świata tydzień temu w Las Vegas zapewnił sobie Max Verstappen. Pozostaje kwestia, kto zostanie mistrzem świata konstruktorów. W walce pozostały tylko McLaren i Ferrari. Brytyjczycy są na lepszej pozycji, mają 21 punktów przewagi nad włoską ekipą.

Wyścig o Grand Prix Abu Zabi w niedzielę, 7 grudnia, o godzinie 14:00 czasu polskiego.