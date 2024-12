Rosyjska skandalistka powiedziała, co myśli o Idze Świątek

"W ubiegłym roku Anastazja Potapowa zasłynęła kilkoma kontrowersyjnymi zachowaniami, paradując w koszulce Spartaka Moskwa - swojego ulubionego klubu piłkarskiego. Najpierw zamieściła na Instagramie zdjęcie w trykocie tej ekipy podczas turnieju w Dubaju, a później wyszła w nim na kort w Indian Wells przed meczem z Jessiką Pegulą. Swoje przywiązanie do barw klubu ze stolicy Rosji tenisistka wyraziła także podczas jednego ze spotkań. Potapowa pojawiła się na murawie przed pierwszym gwizdkiem derbów Moskwy i otrzymała dedykowaną koszulkę" - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

Potapowa mówi o Idze Świątek

Teraz Potapowa zabrała głos na temat Igi Świątek.

- Świątek jest znakomitą zawodniczką, która może zrobić wszystko na korcie. Jej głównym atutem jest świetne poruszanie się na kortach ziemnych. Wie, jak przejść z obrony do ataku. Iga poprawiła się od czasów juniorów. Jest teraz na drugim miejscu w światowym rankingu, więc to chyba jasne, że poczyniła wielki postęp w swojej grze - powiedziała rosyjska tenisistka.

Która tenisistka jest silniejsza? Sabalenka czy Świątek? - dopytywali dziennikarze.

- Są to dwie różne zawodniczki i trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Aryna uderza bardzo mocno, a Iga gra bardziej taktycznie. Trudno się gra przeciwko obu - dodała Potapowa.

Rosjanka w czerwcu tego roku przegrała z Igą Świątek aż 0:6, 0:6 w czwartej rundzie Roland Garros. "Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale ją szanuję. Jako tenisistka jest największa" - odpowiedziała wtedy na pytanie, jakie ma relacje z Igą Świątek. Dodała też wtedy, że przed meczem miała fatalne samopoczucie. - Właściwie tego można było się spodziewać i takiej porażki. Niestety, przez ostatnie kilka dni nie czułam się zbyt dobrze fizycznie i psychicznie. Wczoraj znowu cały dzień siedziałam na kortach, nie zregenerowałam się i nie trenowałam. Niestety takie są warunki u nas w tym roku. Jak powiedzieli mi ludzie z zewnątrz, którzy się na tym znają, dziś wyszło na jaw, coś, co kumulowało się we mnie od dawna - dodała Potapowa.

Potapowa w tym roku nie wygrała żadnego turnieju. Jej bilans to: 26 zwycięstwa i 22 porażki. Jej największe sukcesy w karierze to: triumf w Wimbledonie 2016 w grze pojedynczej dziewcząt oraz finał US Open 2015 i French Open 2016 w grze podwójnej dziewcząt.