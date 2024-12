Ani Lewandowski, ani Salah. Oto najlepszy piłkarz w ligach TOP5

Nie Bayer Leverkusen, nie Borussia Dortmund, ani VfB Stuttgart. To Eintracht Frankfurt jest największym zagrożeniem dla Bayernu Monachium w sezonie 2024/25 Bundesligi. Frankfurtczycy po niedzielnym zwycięstwie 4:0 na wyjeździe z Heidenheim mają już 26 punktów na koncie i zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli z czteropunktową stratą do zespołu Vincenta Kompany'ego. Do tego dochodzi jeszcze 13 punktów w pięciu spotkaniach i trzecie miejsce w Lidze Europy.

Tego wszystkiego z pewnością by nie było, gdyby nie fenomenalna postawa 25-letniego Egipcjanina Omara Marmousha, który notuje kosmiczne liczby w barwach Eintrachtu. Tylko w Bundeslidze zaliczył 13 goli i 7 asyst w zaledwie 12 występach. We wszystkich spotkaniach oficjalnych, których było 19, bilans Marmousha to aż 17 bramek i 11 asyst.

Również w niedzielę Marmoush dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, wykorzystując dwie sytuacje sam na sam z bramkarzem - w 22. i 58. minucie. Mało tego, Egipcjanin mógł być też autorem hattricka, ale trzeci pojedynek z Kevinem Muellerem wygrał już bramkarz Eintrachtu.

Omar Marmoush ma w tym sezonie lepsze liczby niż wychodzący na faworytów do Złotej Piłki Robert Lewandowski (22 gole i 2 asysty w 20 meczach) oraz inny Egipcjanin Mohamed Salah (13 goli i 11 asyst w 20 meczach). Nieco lepsze ma tylko snajper Bayernu Monachium Harry Kane (20 goli i 9 asyst w 19 spotkaniach), ale Anglik z kolei aż osiem bramek zdobywał z rzutów karnych przy "ledwie" czterech 25-latka z Eintrachtu.

Oczywiście, można powiedzieć, że Marmoush nie gra w Lidze Mistrzów, tylko w Lidze Europy, ale też trzeba zaznaczyć, że znacznie trudniej zdobywa się tak efektowne liczby w klubie pokroju Eintrachtu Frankfurt niż w FC Barcelonie, Liverpoolu czy Bayernie Monachium, będąc otoczonym wieloma zawodnikami ofensywnymi światowej klasy.

Poza ligami TOP5 Europy docenić należy również doskonałą formę Szweda Viktora Gyokeresa z portugalskiego Sportingu, którego liczby to 24 gole i 5 asyst w 21 meczach.

Marmoush występuje w Eintrachcie od półtora roku, gdy został pozyskany z VfL Wolfsburg jako wolny zawodnik. Już pierwszy sezon we Frankfurcie miał naprawdę niezły, osiągając 17 goli i 6 asyst, ale obecnie przechodzi wszelkie oczekiwania. Nic więc dziwnego, że już poważnie interesuje się nim m.in. Liverpool, który mógłby w ten sposób sprowadzić rodaka do klubu Salahowi, zastanawiającemu się nad przedłużeniem wygasającego latem kontraktu z "The Reds".