Kubica ma dostać nowe stanowisko w Alfa Romeo. "Robert nie jest sponsorem"

Robert Kubica w tym sezonie cały czas jest zawodnikiem rezerwowym Alfa Romeo F1 Team ORLEN. W tym sezonie podstawowy duet kierowców to: Fin Valtteri Bottas oraz Chińczyk Zhou Guanyu. Po jedenastu wyścigach Bottas zajmuje dziewiąte miejsce (46 punktów), a Zhou Guanyu dopiero 17. pozycję (5 punktów). Chińczyk wyprzedza zaledwie czterech kierowców.

Teraz Frederic Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo F1 Team ORLEN zapowiada, że Robert Kubica może dostać nową rolę w zespołu. Nie sprecyzował jednak, czy oznaczałoby to, że np. Polak wróci do startów w wyścigach Formuły 1.

- Mam nadzieję, że znajdziemy Robertowi nową rolę w zespole. Jest z nami od kilku lat i chciałbym znaleźć rozwiązanie dla ewentualnej współpracy w przyszłości, ale na razie nie mam żadnych pomysłów. Ufam mu, choć nie zawsze łatwo się z nim porozumieć, ale to normalne u kierowcy wyścigowego - powiedział Frederic Vasseur w rozmowie z "Motorsport Total".

Vasserur dodał, że Robert Kubica nie jest tylko maskotką polskiego sponsora zespołu PKN Orlen, ale jest bardzo ceniony za swoją fachowość.

- Kubica nie jest sponsorem. Oczywiście musimy mieć świadomość, że dla Orlenu ważne jest, aby Robert był w jakiś sposób zaangażowany i był częścią zespołu. Kubica już teraz wykonuje jednak świetną robotę. Ma bardzo dobre informacje techniczne i zawsze dobrze, że mamy czasem inne spojrzenie na to, co robimy. Gdy dostaje szansę w treningu, jest to zawsze coś konstruktywnego - dodał Vasseur.

Kubica w ubiegłym sezonie wystąpił w dwóch wyścigach - w Grand Prix Holandii i Włoch. Zastąpił Kimiego Raikkonena, który był chory.

- Pokazał swoją klasę w tych dwóch wyjątkowych sytuacjach. Powiedzieliśmy mu dopiero w sobotę rano, że powinien prowadzić samochód. Pamiętam, że pokonał dziesięć okrążeń z Sebastianem Vettelem w Zandvoort i też go wyprzedził. To było mega osiągnięcie. Dla mnie jest po prostu „specjalnym" człowiekiem, bo spędziłem z nim prawie całą karierę i walczyłem u jego boku - przyznał Vasseur.

