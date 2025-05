"Następca Kubicy" ruszał z pole position. Niewiarygodne, co zrobili rywale

To miała być piękna sobota dla polskiego motorsportu. Ruszający z pole position do sprintu Formuły 3 w Hiszpanii Roman Biliński miał realne szanse na zwycięstwo, ale zostały one pogrzebane przez bezmyślność rywali już na pierwszych zakrętach. Polak uczestniczył w wypadku, ale nie było w tym wszystkim jego winy.