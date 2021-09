Lewis Hamilton nie spełni życzenia kibiców. "To nigdy nie było możliwe"

Brytyjczyk znajduje się w gronie najlepszych kierowców Formuły 1 w historii. W przeszłości innymi wybitnymi zawodnikami zasiadającymi za bolidami byli Michael Schumacher, Ayrton Senna czy też Niki Lauda.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Koniec marzeń Roberta Kubicy?! 18-latek nowym faworytem do miejsca w Alfie Romeo

"Siedmiokrotny mistrz świata przesunął granice poza wszelkie wyobrażenia. Pomyśl tylko o 100 zwycięstwach i 101 pole position. Niedzielny triumf w Soczi po raz kolejny uwydatnił jego najlepsze cechy" - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport".

Spośród wszystkich zespołów ze stawki F1 tylko kierowcy Ferrari uczestniczyli w każdym sezonie, biorąc pod uwagę całą historię tej dyscypliny. Ogromne rzesze kibiców ekipy ze stajni Maranello we Włoszech chciałoby, aby kiedyś za bolidem Ferrari zasiadł Lewis Hamilton.

Hamilton o ewentualnych startach w Ferrari. "To marzenie każdego, cel do osiągnięcia"

Sam kierowca zabrał głos na ten temat na łamach "Sky Italia". - Przez wiele lat, kiedy przyjeżdżałem na Monzę i przechodząc obok kibiców słyszałem, jak mówią do mnie "Przyjdź do Ferrari!". To rozgrzało moje serce, ale to niesamowite, że nigdy nie jeździłem dla Ferrari od tylu lat. Bo to marzenie każdego, cel do osiągnięcia. To nigdy nie było możliwe i nigdy nie dowiem się dokładnie dlaczego. Życzę im wszystkiego najlepszego. W najbliższej przyszłości będę nadal uniemożliwiać im zdobycie mistrzostwa świata. Widziałem zdjęcia ich kierowców i czerwony jest zawsze czerwony. Mam w domu kilka Ferrari. Mogę jeździć nimi, ale nie Ferrari w F1 - ujawnił Hamilton.

Co za informacje ws. Roberta Kubicy! "Ma być częścią zespołu". I to w F1

Hamilton obecny kontrakt z Mercedesem ma do końca 2023 roku. Brytyjczyk w F1 jeździ od 2007 roku. Najpierw był kierowcą McLarena, a od 2013 roku startuje w barwach Mercedesa. Hamilton już siedem razy zdobywał tytuł mistrza świata w Formule 1.