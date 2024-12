Mistrzyni świata na okładce gazety dla dorosłych. Czegoś takiego jeszcze nie było

Holenderka Joy Beune swój pierwszy sukces w karierze osiągnęła w 2017 roku, gdy na mistrzostwach świata juniorek zdobyła złoty medal na dystansie 3000 metrów. Rok później na MŚ w Salt Lake City zajęła pierwsze miejsce w wyścigach na 1000, 1500 i 3000 metrów. W styczniu tego roku po raz pierwszy w karierze wygrała zawody Pucharu Świata w biegu na 3000 metrów w łyżwiarstwie szybkim w Calgary. Potem na mistrzostwach świata zdobyła złoto w biegu drużynowym na dochodzenie i indywidualnie na 5000 metrów oraz brązowy medal na 1500 metrów. Holenderka wciąż jednak czeka na medal olimpijski.

Historyczna chwila w Holandii. Mistrzyni świata na okładce Playboya

Kilkanaście dni temu 25-letnia Joy Beune zdecydowała się na odważny krok i sesję do holenderskiego wydania "Playboya".

- Musiałam się trochę nad tym zastanowić, ale w sumie szybko się zdecydowałam. Playboy to kolejny krok w moim życiu. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wyszło, od pomysłu do efektu końcowego. Myślę, że wiele osób, szczególnie młodych, uważa łyżwiarstwo za przestarzały sport. Ale to najbardziej niesamowita rzecz, jaką znam. Chcę pokazać, że łyżwiarstwo to fajny sport. Nie obiecuję, że będę tak wyglądać po zakończeniu kariery. Będę nadal ciężko na to pracować, ale nigdy nie wiadomo. Dlatego muszę to teraz pokazać - tłumaczyła Holenderka swoją decyzję.

Władze "Playboya" były bardzo zadowolone z decyzji łyżwiarki.

"Wreszcie możemy powiedzieć wszystkim: przekonaliśmy mistrzynię świata w łyżwiarstwie szybkim Joy Beune, aby pozowała nago dla Playboya! Zawodniczka zachwyca naszą okładką i dwunastoma stronami magazynu - napisano na profilu "Playboy Netherlands" na Instagramie.

To pierwsza taka sytuacja w historii holenderskiego "Playboya". Nigdy wcześniej na okładce tej gazety nie było mistrzyni świata.

"Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Najnowszy numer Playboya z holenderską zawodniczką sportową na okładce bije wszelkie rekordy" - pisze norwerski "Dagbladet".

Okazało się, że grudniowy numer miesięcznika bije rekordy popularności. Popyt jest tak duży, że po raz pierwszy w historii zaczęto też dodrukowywać magazyn.

- Bardzo miło to słyszeć. Nigdy nie spodziewałam się, że tak wiele egzemplarzy zniknie ze sklepów - mówi Beune.

Holenderkę na profilu na Instagramie obserwuje 309 tys. osób. Jej partnerem życiowym jest gwiazdor łyżwiarstwa szybkiego, m.in. trzykrotny mistrz olimpijski - Holender Kjeld Nuis.