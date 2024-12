Puchar Świata w Wiśle 07.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polacy fatalnie rozpoczęli sezon w Pucharze Świata. Po czterech konkursach najwyżej sklasyfikowanym z naszych jest Paweł Wąsek, który zajmuje jednak dopiero 21. miejsce. Jak dotąd najwyższą lokatę zanotował za to Dawid Kubacki, który w drugich zawodach w Ruce był 10. Fani mają nadzieję, że do przełamania dojdzie na skoczni w Wiśle. Rok temu nie było tu jednak powodów do radości, gdyż najlepszy był Piotr Żyła - 14. pozycja.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

Sobota 07.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać Stocha, Kubackiego i Żyłę?

Podczas piątkowych kwalifikacji na skoczni zaprezentowało się aż dziewięciu naszych zawodników. Dużą niespodzianką był występ powracającego do rywalizacji Piotra Żyły, który po skoku na odległość 130 metrów, zajął finalnie siódme miejsce. Awansu nie wywalczyli za to: Andrzej Stękała oraz Kacper Juroszek, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Pozostali Polacy zakwalifikowali się do konkursu.

Dopiero na 27. lokacie uplasował się Aleksander Zniszczoł, który, mimo że wylądował na zaledwie 112 metrze, całkowicie wierzy w siebie. - Wystarczy trochę powietrza pod nartami i można konkurować ze wszystkimi. Jak się ma równe warunki z nimi, to jest się w innym miejscu - przyznał, dodając, że czuje się bardzo dobrze. - Moje skoki są stabilniejsze i ze skoku na skok mam większą pewność siebie - uzupełnił dla Sport.pl.

Rozczarowania po kwalifikacjach nie krył za to Kamil Stoch, który w treningach dwukrotnie przekroczył 120 metrów, a w piątek osiągnął jedynie 114,5 m. Zaznaczył, że brakuje mu cierpliwości. - Ech, to też zależy od dnia, też się denerwuję, wkurza mnie to czasami, czasami mam tego wszystkiego dość - przekazał. Ale dodał, że nie zamieniłby tego na nic innego. - Nie chciałbym robić niczego innego. Dopóki mam narty i będę miał możliwość, żeby je założyć na górze, dopóty będę robił, co się da - podsumował.

Puchar Świata w Wiśle 07.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Piąty konkurs sezonu Pucharu Świata w Wiśle odbędzie się w sobotę 7 grudnia. Seria próbna rozpocznie się o godz. 14:00, natomiast zawody o godz. 15:05. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzą Eurosport i TVN. W internecie transmisja będzie dostępna również na platformie Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.