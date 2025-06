Jest komunikat ws. transferu Williamsa do Barcelony. Burza w Hiszpanii

Nico Williams miałby kosztować Barcelonę aż 58 milionów euro - tyle wynosi klauzula odstępnego za piłkarza Athletic Bilbao. To byłby drugi transfer katalońskiej drużyny w letnim okienku transferowym - pierwszym nabytkiem był bramkarz Joan Garcia. Sam piłkarz ma być przekonany do tego ruchu. Problem w tym, że Athletic nie chce sprzedawać swojej gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Sport jest kojarzony z rozrywką męską, brutalnością

Nico Williams nie przejdzie do Barcelony? Jest ruch Athletic Bilbao

Hiszpańskie media poinformowały, że działacze Athletic chcą uniemożliwić Barcelonie przeprowadzenie transferu. I okazuje się, że rzeczywiście - klub właśnie poinformował, że spotkał się z władzami La Liga. O szczegółach poinformowano w specjalnym oświadczeniu na stronie internetowej. "Athletic dba o własne interesy: spotkanie z La Liga" - zatytułowano komunikat.

Dowiadujemy się z niego, że podczas spotkania - wziął w nim udział szef La Liga Javier Tebas i prezydent Athleticu Bilbao Jon Uriarte - "omówiono między innymi zdolność FC Barcelony do pozyskiwania zawodników".

"Dbanie o własne interesy to dbanie o przestrzeganie regulaminu rozgrywek" - pada w oświadczeniu. Klub przypomina też, że kontrakt Nico Williamsa z Athletikiem Bilbao obowiązuje jeszcze przez dwa lata.

Zauważono również, że Deco publicznie zadeklarował chęć pozyskania tego zawodnika, choć Joan Laporta przyznał, że Barcelona stara się o spełnienie zasady finansowej 1 do 1. "To oznacza, że obecnie Barcelona nie spełnia tej zasady" - czytamy. Zasada 1 do 1 oznacza, że Barcelona może kupować piłkarzy tylko wtedy, gdy zarobi pieniądze na sprzedaży zawodników lub zaoszczędzi je na obniżkach pensji.

"Jesteśmy wdzięczni La Liga za pełną dyspozycję i jasność jej odpowiedzi, jednocześnie potwierdzając, że Athletic Club będzie bronił swoich interesów do samego końca, zgodnie z przepisami finansowego fair play, które zostały zatwierdzone przez każdy z profesjonalnych klubów tworzących La Liga" - kończy się komunikat. Barcelona na razie nie zareagowała w żaden sposób na oświadczenie ligowego rywala.

Nico Williams to 28-krotny reprezentant Hiszpanii. 22-letni piłkarz rozegrał w poprzednim sezonie 45 spotkań w barwach Athleticu Bilbao, w których strzelił 11 goli i zanotował siedem asyst. Zdaniem hiszpańskich mediów, jeżeli ten transfer dojdzie do skutku, to stracić może... Robert Lewandowski.