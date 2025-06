Tak Nadal odpisał na wiadomość od Świątek. "Iga..."

Aż trudno uwierzyć w to, jak przez ostatni rok wyglądała kariera Igi Świątek. Z dominującej i bezwzględnej stała się nieco bezzębna. Dowód? Od przeszło 12 miesięcy nie udało jej się wywalczyć tytułu. Po raz ostatni triumfowała w Roland Garros 2024. Eksperci są mocno zaniepokojeni postawą Polki. Ta sytuacja spędza też sen z powiek samej zainteresowanej. Okazuje się, że ostatnio szukała wsparcia u idola.

Abramowicz ujawnia. Świątek pisała z Nadalem. "Opisywała mu swoją sytuację"

Rabka tajemnicy uchyliła Daria Abramowicz. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zdradziła, że nie tak dawno 24-latka kontaktowała się z legendą tenisa. - Jakiś czas temu korespondowała z Rafaelem Nadalem, opisywała mu swoją sytuację i to jak się w niej czuje - zdradziła psycholożka. Co odpisał Hiszpan? - "Iga, przecież to normalne, takie rzeczy się zdarzają" - cytowała Abramowicz. Nadal starał się uspokoić naszą rodaczkę i wskazywać, że spadek formy i to, co aktualnie się dzieje, jest czymś naturalnym w sporcie.

Abramowicz mówi o "lekarstwie" na spadek formy Świątek

A z czego wynika owy spadek formy Światek? Na to pytanie odpowiedzi próbowała udzielić Abramowicz. - To nie fatyga powoduje, że dziś forma sportowa Igi, wykonanie, jest na nieco niższym poziomie, w porównaniu do innych zawodniczek. Przede wszystkim przyczyną jest liczba ważnych zmian i wydarzeń w krótkim czasie - zaczęła psycholożka, po czym wyjaśniła, o co dokładnie chodzi.

- Nałożyły się na siebie zawieszenie, koniec współpracy z jednym trenerem, zatrudnienie nowego, pierwszego nie-Polaka, spadek w rankingu, inne mniejsze zmiany w zespole i poza nim. Iga nie miała szansy, żeby zatrzymać się, bo tenis zawodowy wymaga pędu przed siebie. Nie miała czasu, żeby się przegrupować, przeformułować, uporządkować. Liczba i skala bodźców była zbyt duża - dodawała.

Czego więc potrzeba Świątek, by wrócić na właściwe tory? - Czasu i pracy, żeby jedne elementy wróciły do równowagi, a inne trzeba przebudować, tak żeby Iga lepiej się odnalazła w nowych okolicznościach. To zresztą nic odkrywczego. Tak wygląda życie każdego z nas - puentowała Abramowicz.

Obecnie Świątek rywalizuje w WTA 500 w Bad Homburg. I jest na dobrej drodze, by wywalczyć upragniony tytuł, pierwszy od roku i pierwszy na trawie w seniorskiej karierze. Awansowała już do półfinału, po drodze rozprawiają się z Wiktorią Azarenką i Jekatieriną Aleksandrową. O finał zmierzy się z Jasmine Paolini. Ten mecz odbędzie się w piątek 27 czerwca, nie wcześniej niż o godzinie 13:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.