Roddick nie wytrzymał po tym, co usłyszał ws. Świątek. Szczyt głupoty

12 lipca 2025 roku na zawsze zapisze się w historii polskiego, ale i światowego tenisa. Iga Świątek pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i wygrała wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu. Głos po jej triumfie zabrali już praktycznie wszyscy, a w tym gronie znalazł się słynny Andy Roddick - mistrz US Open 2003. Odpowiedział na - jego zdaniem - absurdalne pomysły, wedle których Świątek powinna pozwolić Anisimovej wygrać przynajmniej jednego gema.

Roddick zabrał głos po finale Wimbledonu

"Nie! To sport! Bijesz kogoś tak mocno, jak tylko możesz! Nie możesz dać komuś gema! Wyobraź sobie, że jesteś w pracy, prześcigasz kogoś w walce o kontrakt lub wygrywasz z kimś w interesach, a potem ten, z kim się licytujesz, mówi, nie wiem, po prostu dajmy mu trochę pieniędzy za jego wysiłki. To byłaby absurdalna rzecz, którą można by komuś zaproponować. Iga jest świetna w wielu aspektach i serwowała niesamowicie dobrze na tym turnieju, ale Anisimova zwykle serwuje całkiem dobrze" - tłumaczył Roddick w swoim programie ServedPodcast na YouTube.

Były tenisista uznał, że jego rodaczkę i tak należy pochwalić za wyczyn, którego dokonała w tegorocznych zmaganiach Wimbledonu.

"Chcę docenić historię Anisimovej. Siedziałem tutaj przy 6:0 i myślałem, że gdybym był jej trenerem, krzyczałbym, że to ten sam wynik, to tak samo, jakbyś przegrała 7:6" - stwierdził. "Nie wiem, ile z tego to tylko chwila. 48 godzin temu pokonała zawodniczkę numer jeden na świecie" - dodawał Roddick.

Dla Anisimovej finał tegorocznego Wimbledonu to największy sukces w dotychczasowej karierze. Do tej pory tylko raz udało się jej dojść do półfinału wielkoszlemowego turnieju. W 2019 roku odpadła w 1/2 finału French Open, przegrywając z Ashleigh Barty.

Iga Świątek po raz pierwszy odniosła triumf na kortach Wimbledonu, wygrywając swój szósty wielkoszlemowy turniej w dotychczasowej karierze.