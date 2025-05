Fenomen w światowym tenisie. Świątek reaguje po słowach Sabalenki

Od października liderką rankingu WTA jest Białorusinka Aryna Sabalenka. Wcześniej od kwietnia 2022 przez większość czasu na prowadzeniu pozostawała Iga Świątek - z przerwą dwumiesięczną wrzesień - listopad 2023, gdy wyprzedziła ją Sabalenka. Nie da się nie zauważyć dominacji tenisistek z Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach.

Nie chodzi tylko o numer jeden - obecnie w top 100 rankingu Organizacji Kobiecego Tenisa znajdziemy aż 11 Rosjanek, dwie Białorusinki, trzy Polki, sześć Czeszek czy cztery Ukrainki. Wśród mężczyzn takiego zjawiska nie zaobserwujemy.

W niedzielę na konferencji jeden z włoskich dziennikarzy zapytał Arynę Sabalenkę, jak mogłaby wytłumaczyć potęgę kobiecego tenisa w tej części świata. To ciekawy temat, zwłaszcza dla dziennikarzy i kibiców z naszego regionu i dlatego w poniedziałek postanowiliśmy jako Sport.pl poruszyć ten temat także na konferencji Igi Świątek po jej spotkaniu pierwszej rundy z Rebeccą Sramkovą (6:3, 6:3).

Świątek wskazuje na Czechy

- Chyba tak było zawsze, gdy spojrzymy wcześniej na rozgrywki WTA. To trudne pytanie, bo trzeba byłoby sprawdzić, jak wygląda wychowanie dzieci w różnych częściach świata - zaczęła swoją wypowiedź czterokrotna mistrzyni Roland Garros.

Potem milczała przez kilka sekund, zastanawiając się jak najlepiej odnieść się do tego zagadnienia. Następnie zwróciła uwagę na przykład naszych południowych sąsiadów. W setce singlowej WTA znajdziemy dziś Karolinę Muchovą (13.), Barborę Krejcikovą (15.), Lindę Noskovą (29.), Marie Bouzkovą (47.), Katerinę Siniakovą (63.) oraz Marketę Vondrousovą (96.).

Krejcikova rok temu wygrała Wimbledon, a Vondrousova dwa lata temu. Muchova w 2023 była w finale Roland Garros, a Siniakova to także liderka rankingu deblowego. W drugiej setce sklasyfikowano z kolei m.in. nastoletnie Terezę Valentovą oraz Sarę Bejlek - ta druga w niedzielę sprawiła sensację, ogrywając w stolicy Francji Martę Kostiuk (25. WTA).

Iga Świątek kontynuowała: "Wydaje mi się, że np. w Czechach zawsze był dobry system w sporcie. Ludzie uprawiają tam sport od młodego wieku. Czesi są mocni nie tylko w tenisie, dużą uwagę przykładają do wychowania fizycznego, żeby każdy w dzieciństwie coś uprawiał. Mają też potem pomysł, jak pomóc by dziecko w dalszych latach nadal mogło się rozwijać".

Jej zdaniem "później zaś wchodzi w grę czyste prawdopodobieństwo". I znów podała przykład tenisistek naszych sąsiadów. - Jeśli w juniorach widzimy 15 utalentowanych Czeszek, to może siedem będzie w czołówce WTA. Analogicznie, jeśli w innych krajach jest mniej takich juniorek, to też mniej przejdzie do dorosłego tenisa. Myślę, że wychowanie ma znaczenie, korzystanie z dobrych wartości. Nie wiem jednak, jak jest na Zachodzie, nie jestem ekspertem. Najlepiej wyjaśniłby to doświadczony trener, który wiele lat przepracował w krajach Wschodniej i Zachodniej Europy i ma odpowiednie porównanie.

Sabalenka: Nam jest trudniej i to dlatego

A jak na podobne pytanie odpowiedziała wcześniej Sabalenka? Białorusinka zwróciła przede wszystkim uwagę na różnicę w szkoleniu młodzieży i podejściu do ich występów.

- Trenerzy w naszych krajach są bardzo brutalni, dlatego mentalnie jesteśmy też mocniejsze. Myślę, że w Europie Zachodniej i Stanach środowisko wokół tenisisty jest o wiele zdrowsze, chodzi o sposób, w jaki rodzina wychowuje dzieci, jak zachęca do sportu. Zdecydowanie szkoła wschodnioeuropejska jest bardzo trudna. Myślę, że dlatego ktokolwiek przetrwa tę szkołę, jest naprawdę twardy i radzi sobie w rozgrywkach - tłumaczyła pierwsza rakieta świata.

W drugiej rundzie Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Brytyjką Emmą Raducanu, a Aryna Sabalenka ze Szwajcarką Jil Teichmann. Relacje z turnieju w Sport.pl, transmisje w Eurosporcie.