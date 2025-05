Zieliński zagra w finale Ligi Mistrzów? Inzaghi przemówił

Latem zeszłego roku Piotr Zieliński przeniósł się z Napoli do Interu Mediolan. Polak jest rezerwowym w nowym zespole, a trener Simone Inzaghi zdecydowanie częściej stawia na Henrikha Mkhitaryana. Ponadto pomocnik od marca leczył uraz i dopiero niedawno wrócił do zdrowia. Łącznie do tej pory rozegrał 39 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Piotr Zieliński zdąży na finał Ligi Mistrzów? Inzaghi wyjaśnia

Polak zdołał zagrać w kilku spotkaniach, w tym między innymi z FC Barceloną, ale niedawno doznał kolejnej kontuzji. Z tego powodu zabrakło go w ostatnim ligowym starciu przeciwko Como (2:0). Wielu zastanawia się, czy pomocnik zdoła wyzdrowieć na zbliżający się finał Ligi Mistrzów. Głos w tej sprawie zabrał Simone Inzaghi. - Mam nadzieję, że na finał będzie gotowy cały skład. Liczymy, że odzyskamy Pavarda i Zielińskiego - powiedział na konferencji prasowej.

Tym samym Zieliński ma spore szanse, aby zagrać w finale. Nie wiadomo jednak, jaka czeka go przyszłość. Polak gra niewiele i niedawno pojawiły się informacje, że latem może zmienić klub. Inter Mediolan miał już nawet znaleźć jego następcę. Kto to taki? Mowa o Rodrigo de Paulu, który gra obecnie w Atletico Madryt. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 i jak na razie nie ma przesłanek, że zostanie przedłużona.

- Spodziewałem się, że będzie zmiennikiem. Był raczej dostosowywany do nowej taktyki. Każdy zawodnik ma problem z pokazaniem najlepszych cech od razu po transferze do Interu. Na odnalezienie się w taktyce Simone Inzaghiego potrzeba czasu - powiedział o Zielińskim Piotr Czachowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 21:00. W nim Inter Mediolan zmierzy się z PSG.