Niebywałe, co zrobiła Paolini w Rzymie. Tego nikt się nie spodziewał

Jasmine Paolini w duecie z Sarą Errani pokonała dzisiaj Elise Mertens i Wieronikę Kudiermietową w finale deblowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Dla Włoszki polskiego pochodzenia to ogromny sukces, tym bardziej że dopiero co rozegrała finał singlowej części turnieju - który zresztą też wygrała. Jak sprawdzili statystycy z OptaAce - coś takiego do tej pory zdarzyło się... tylko raz, aż 16 lat temu.

