W tym roku nie doczekamy się żadnej wielkiej seniorskiej imprezy, w której wezmą udział Biało-Czerwoni, ale możemy za to śledzić zmagania kadr młodzieżowych. Wiemy już, że po porażkach z Gruzją oraz Portugalią z grupy na mistrzostwach Europy U-21 nie wyjdą podopieczni Adama Majewskiego. Ta sztuka może się jednak udać żeńskiej reprezentacji U-19, która dzisiaj udanie rozpoczęła zmagania w mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Polska U-19 - Włochy U-19. Remis Polek na start turnieju

Mistrzostwa Europy U-19 odbywają się na stadionach Podkarpacia. Polki trafiły do grupy z Francją, Szwecją oraz Włochami, a inaugurujące spotkanie rozegrały właśnie z tymi ostatnimi. Początkowo przebieg meczu nie mógł napawać optymizmem polskich kibiców. W pierwszej połowie reprezentantki Italii dominowały nie tylko pod kątem posiadania piłki (66 procent do 34), a w liczbie strzałów. Oddały ich dziesięć, przy tylko jednej (i to niecelnej) próbie Biało-Czerwonych.

Jak się jednak okazało - Polki nie musiały długo utrzymywać się przy futbolówce, aby zagrozić bramce rywalek. W 63. minucie kapitalną indywidualną akcję przeprowadziła bowiem Weronika Araśniewicz. Zawodniczka występująca na co dzień w rezerwowej drużynie FC Barcelony popędziła w kontrataku, minęła jedną zawodniczkę, drugą i stanęła oko w oko z bramkarką. Spokoju jej w tej sytuacji nie zabrakło - mocnym, pewnym strzałem pod poprzeczkę wyprowadziła naszą drużynę na prowadzenie 1:0.

ZOBACZ TEŻ: Fatalne wieści z polskiej kadry. Tylko tego brakowało

Od tamtego momentu Polki miały w głowie jedno zadanie - bronić skutecznie dostępu do bramki. To im się udawało przez niemal pół godziny, ale niestety w końcu skapitulowały. W 92. minucie do remisu doprowadziła Cimo Giada Pellegrino. Biało-Czerwone zatem nie zdołały uzyskać pełnej puli punktów, ale "oczko" z takim przeciwnikiem na start ważnej imprezy też wypada docenić.

Polska U-19 - Włochy U-19 1:1 (0:0)

Bramki: Araśniewicz 63', Giada Pellegrino 90+2'