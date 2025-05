Od razu zawrzało wokół Świątek i Fissette'a. "Szykuje się zmiana?"

Iga Świątek (2. WTA) po nieudanym starcie w Rzymie przygotowuje się do obrony tytułu w Roland Garros. Od niedawna Polka jest w Paryżu i tam przygotowuje się do rywalizacji pod okiem trenera Wima Fissette'a. Choć doszło też do nieco zaskakującego spotkania, które wywołało "spekulacje".

Iga Świątek spotkała się na kortach Roland Garros z Piotrem Sierzputowskim. To wystarczyło...

"Znajoma twarz dołączyła do Igi Świątek, przygotowującej się do French Open 2025" - zauważył portal tennisuptodate.com. Chodzi o Piotra Sierzputowskiego, byłego szkoleniowca 23-latki, który doprowadził ją do wygrania Roland Garros 2020.

A wspomniany serwis trochę się zagalopował, pytając: "Nadchodzi zmiana trenera?". Co wydaje się bardzo daleko idącą sugestią. W końcu Sierzputowski był na kortach ze swoim zawodnikiem Murphym Cassone (208. ATP), natomiast Świątek współpracuje z Fissette'em i na razie nie wygląda na to, aby mieli się rozstać. A nawet gdyby, to można wątpić, czy zawodniczka zwróciłaby się akurat do 32-latka.

Iga Świątek i Wim Fissette czekają na pierwszy wspólny sukces. Przed Roland Garros poprzeczka poszła w górę

Oczywiście dotychczasowe efekty pracy Polki z Belgiem nie są wymarzone. Na razie nie zdobyli wspólnie żadnego tytułu, a wyjątkowo bolesna była niedawna porażka już w trzeciej rundzie w Rzymie. Zapewne oboje liczą, że podczas Roland Garros, ulubionego turnieju 23-latki, coś się zmieni, a ona sięgnie po pierwsze od roku trofeum (ostatnie wywalczyła właśnie w paryskiej imprezie).

W dodatku Świątek ma pewien kłopot, gdyż do obrony tytułu przystąpi po znacznym spadku w rankingu WTA, a co za tym idzie gorszym rozstawieniem. Początek wielkoszlemowych zmagań w Paryżu 25 maja, koniec 8 czerwca.