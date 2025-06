Tatjana Maria (86. WTA) napisała piękną historię w turnieju WTA 500 w Londynie. Niemiecka tenisistka w drodze do finału pokonała kolejno m.in. Karolinę Muchovą (14. WTA) 6:7(3), 7:5, 6:1; Jelenę Rybakinę (11. WTA) 6:4, 7:6(4) i Madison Keys (8. WTA) 6:3, 7:6(3). Z kolei jej finałowa rywalka Amanda Anisimova (15. WTA) w półfinale pokonała Qinwen Zheng (5. WTA) 6:2, 4:6, 6:4.

Największy sukces Tatjany Marii w karierze! Wygrała turniej WTA 500 w Londynie

Także zestawienie finału z udziałem Tatjany Marii i Amandy Anisimovej było całkowicie niespodziewane, patrząc na tenisistki w drabince turnieju w Londynie. Przed niedzielnym meczem można było zadać sobie pytanie - czy niemiecka tenisistka sprawi kolejną sensację i wygra najbardziej prestiżowy turniej w swojej karierze?

37-latka z Niemiec zaczęła to spotkanie świetne, bo już przy wyniku 2:1 przełamała serwis rywalki. Jednak przy wyniku 4:2 została przełamana, ale cóż z tego? W kolejnym gemie wykorzystała drugiego break pointa, było 5:3 i po chwili do zera wygrała gema serwisowego, zwyciężając pierwszego seta 6:3 w 31 minut.

Drugiego seta Maria rozpoczęła od przełamania i prowadzenia 2:0. Anisimova wygrała gema przy swoim podaniu i w kolejnym obie panie rozegrały gema przy serwisie Niemki, w którym wymieniły aż 20 piłek! Maria jednak dopięła swego i prowadziła 3:1. W kolejnym gemie 37-latka znowu przełamała rywalkę, puentując ostatni punkt niezwykłym pokazem sprawności fizycznej i technicznej, odgrywając skrót zagrany przez Amerykankę.

Chociaż Maria miała dwie piłki na 5:1, to Anisimova nie składała broni. 15. rakieta świata nie odpuściła i odrobiła część strat na 2:4 z jej perspektywy w drugim secie. Następnie do zera wygrała gema przy swoim podaniu. Było już tylko 4:3 dla Marii. Wtedy Niemka wreszcie przełamała niemoc i wygrała piątego gema w tym secie. Anisimova nie odpuściła. Było 5:4 i Maria serwowała po zwycięstwo w całym meczu. I tak też zrobiła! Wygrała w 83 minuty to spotkanie 6:3, 6:4!

Dzięki wygranej w turnieju WTA 500 w Londynie Tatjana Maria w wieku 37 lat osiągnęła największy sukces w karierze! Wcześniej miała jedynie trzy triumfy w turniejach rangi WTA 250! Dzięki temu od poniedziałku będzie sklasyfikowana na 43. miejscu w rankingu. Za to Anisimova będzie 13.