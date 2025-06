Wieczysta Kraków dopięła swego i została ostatnim beniaminkiem I ligi w sezonie 2025/26! Finał baraży nie mógł się potoczyć lepiej, gdyż w 15. minucie drużynę wyprowadził na prowadzenie Paweł Łysiak, natomiast niespełna kwadrans później wynik podwyższył cudownym uderzeniem zza pola karnego Bartosz Brzęk. Finalnie Wieczysta wygrała 2:0 i mogła świętować historyczny sukces. Jak się okazuje, władze klubu już rozpoczęły prace nad nadchodzącymi rozgrywkami.

Hitowy transfer Wieczystej Kraków. Sprowadzili króla strzelców ekstraklasy

Wieczysta Kraków ogłosiła w niedzielę tuż przed godz. 20, że nowym piłkarzem zespołu został Carlos Lopez, czyli Carlitos. Podpisał on umowę na rok, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Nie trzeba zbytnio przedstawiać tego zawodnika, który w przeszłości bronił barw Wisły Kraków oraz dwukrotnie Legii Warszawa.

Hiszpan od dłuższego czasu był na liście życzeń Wieczystej. I nie ma co się temu dziwić. Jak dotąd dla polskich zespołów zdobył łącznie 49 bramek i raz został nawet królem strzelców ekstraklasy. Mało tego, ma w dorobku mistrzostwo oraz Puchar Polski zdobyte z Legią. "Here we go" - skomentował sam zainteresowany na portalu X, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "zaczynamy".

35-latek spędził ostatni okres w Grecji. Od kiedy po raz drugi opuścił Legię w sierpniu 2023 roku, zrobił niemałą furorę w PAS Lamia, w którym dosłownie został legendą. Dzięki temu został wykupiony przez FC Astana, natomiast po trzech rozegranych meczach rozwiązał umowę. I wrócił do Grecji, gdzie podpisał kontrakt z Atromitosem. Ubiegły sezon zakończył z bilansem 20 spotkań i pięciu bramek.

Na ten moment nie wiadomo, jak będzie wyglądała kadra Wieczystej na przyszły sezon. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że celem będzie awans do ekstraklasy. Wydaje się, że spokojni o przyszłość mogą być m.in. Jacek Góralski, Michał Pazdan, Goku Roman, Lisandro Semedo, Petar Brlek, Jakub Pesek czy Chuma. Nie można wykluczyć, że w przyszłym sezonie drużynę poprowadzi również Przemysław Cecherz, który zastąpił na stanowisku Sławomira Peszkę.