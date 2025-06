Pierwszy set bynajmniej nie zwiastował, że 25. rakieta rankingu WTA wyjdzie zwycięsko ze starcia z tenisistką, która zajmuje w tym zestawieniu 7. pozycję. Optymizmem polskich fanów nie napawało też to, że zawodniczki grały ze sobą dwa razy w tym sezonie i w obu przypadkach górą okazywała się Rosjanka. Jednak po niepowodzeniu 2:6, Fręch wygrała kolejną partię 7:5, zaś w trzeciej wręcz rozbiła rywalkę do zera w gemach. To było spektakularne odwrócenie losów meczu w wykonaniu Polki.

Spora kasa za wielkie zwycięstwo. Taką wypłatę zagwarantowała sobie Fręch

Sukces 27-latni zapewnił jej nie tylko prestiż wynikający z pokonania zawodniczki z czołowej dziesiątki rankingu WTA, ale też okazałe wynagrodzenie. Turniej Berlin Tennis Open by Hylo to zawody serii WTA 500, których łączna pula nagród wynosi 925 661 euro.

W ramach pierwszej rundy zawodniczki otrzymują 9829 euro (ok. 42 tysiące złotych), bez względu na to, jak zaprezentują się na korcie. Oznacza to, że taką "nagrodę pocieszenia" za swój występ otrzymała Andriejewa.

Tenisistki, które wygrają choć jedno spotkanie w drabince głównej, mogą liczyć na gwarantowane 13 651 euro. Tę sumę wygraną z Rosjanką zapewniła sobie Fręch. W przeliczeniu daje to około 58340 złotych! Dużo to, czy mało? Cóż, taka ocena jest kwestią odpowiedniej perspektywy. Blisko 60 tysięcy złotych za jedno zwycięstwo może robić wrażenie. Jednak z drugiej strony, Rosjanka, która poniosła porażkę, zarobi tylko 18 tysięcy mniej.

Lepsze pieniądze czekają na Fręch, gdyby wygrała kolejny mecz w Berlinie. Wówczas za awans do ćwierćfinału turnieju zainkasowałaby 24950 euro. Po dzisiejszym kursie daje to ponad 106 tysięcy złotych! Aby tego dokonać, Polka będzie musiała okazać się lepsza od triumfatorki spotkania Amanda Anisimowa (13. WTA) - Bianca Andreescu (148. WTA).

W przeciwieństwie do pierwszych rund, w dalszych fazach zawodów nagrody wzrastają już spektakularnie. W przypadku awansu do półfinału tenisistki zarobią 51305 euro (blisko 220 tys. złotych). Z kolei finalistka zarobi 87825 euro (ok. 375 tys. złotych), a triumfatorka - 142610 euro (prawie 610 tys. w polskiej walucie).

Turniej Berlin Tennis Open by Hylo potrwa do 22 czerwca.