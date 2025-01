W 2021 roku wybuchł skandal w tenisowym środowisku. Aż sześciu zawodników z Maroka było zamieszanych w ustawianie meczów. W związku z tymi sankcjami tenisiści mieli zakaz gry lub uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu tenisowym. Tylko jeden z nich został dożywotnio wykluczony. Rok później dwaj francuscy tenisiści - Jules Okala oraz Mick Lescure przyznali się, że ustawiali mecze, za co zostali dożywotnio zawieszeni.

Afera korupcyjna w męskim tenisie. Sześciu skazanych

Teraz pojawiły się nowe oskarżenia dla kolejnych sześciu tenisistów. Serwis sport.ru informuje, że ITIA ogłosiła sankcje wobec sześciu zawodników z Belgii, którzy mieli ustawiać mecze. "Miały one miejsce w 2017 i 2018 roku pod przywództwem belgijskiego syndykatu. Jego szef Grigor Sargsyan został skazany na pięć lat więzienia" - czytamy.

Rosjanie informują, że pięciu z sześciu graczy przyznało się do winy. Zarzutom zaprzeczył 34-letni Agustin Moyano (były 1343. ATP), za co został zawieszony na 15 lat i musi zapłacić 10 tysięcy dolarów grzywny.

"34-letni Jerome Inzerillo (były 354. ATP), 42-letni David Guez (były 116. ATP), 30-letni Roman Bovi ( były 882. ATP) otrzymali od czterech do pięciu lat i siedmiu miesięcy zawieszenia oraz grzywny w wysokości od 25 000 do 50 000 dolarów" - czytamy.

Sankcję otrzymali także 38-letni Yannick Jankovits (były 226. ATP) i 34-letni Francois-Arthur Vibert (były 591. ATP). Ten pierwszy został zdyskwalifikowany na 2 lata i ukarany grzywną w wysokości 28 tysięcy dolarów. Drugi z kolei na 2 lata i 3 miesiące oraz grzywnę w wysokości 35 tysięcy dolarów. "Obaj złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez niezależnego eksperta antykorupcyjnego" - donoszą Rosjanie.

Media: Grigor "Maestro" Sargsyan

Jakiś czas temu The Washington Post opublikował artykuł nt. Grigora Sargsyana, którego ochrzcił mianem "Maestro", który zbudował największą klikę do ustawiania meczów w tenisie.

"Sargsyan przemierzył cały świat, budując swoją listę, która rozrosła się do ponad 180 profesjonalnych graczy na pięciu kontynentach. Była to jedna z największych klik ustawiających mecze we współczesnym sporcie, na tyle duży, że Sargsyan zyskał przydomek szeptany w całym tenisowym świecie: Maestro" - czytamy w tekście z 7 września 2023 roku.