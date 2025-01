Wielki hit z udziałem Sabalenki. Oczy całego świata zwrócą się ku niej

- Iga Świątek po Australian Open zbliżyła się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA na odległość 186 punktów, ale mimo to w najbliższym czasie nie zanosi się na powrót Polki na pozycję liderki klasyfikacji kobiecego tenisa. Z powodu punktów, które musi obronić Świątek, jest to w zasadzie niemożliwe - pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Wielki hit w USA. Zagra Sabalenka

To Sabalenka, choć przegrała w finale Australian Open, utrzymała prowadzenie w światowym rankingu i nadal pozostaje najwyżej sklasyfikowaną tenisistką na świecie. Białorusinka w tym roku będzie chciała utrzymać prowadzenie w zestawieniu WTA. Będzie jedną z faworytek turniejów wielkoszlemowych.

Okazuje się jednak, że będzie można ją śledzić nie tylko w kolejnych zawodach touru. Profil The Tennis Letter poinformował, że Sabalenka będzie jedną z gwiazd turnieju towarzyskiego w Las Vegas w Mandalay Bay. Poza liderką światowego rankingu zobaczymy Naomi Osakę, ale także gwiazdy męskiego tenisa: Jannika Sinnera, Alexandra Zvereva, Tommy'ego Paula i Taylora Fritza.

Profil Z kortu - informacje tenisowe dodał, że 1 marca kibice tenisa będą mogli zobaczyć starcie Sabalenki z Osaką. Co ciekawe obie panie w dotychczasowej karierze mierzyły się ze sobą tylko raz w turnieju rangi WTA. W 2018 roku Japonka pokonała Białorusinkę w trzysetowym pojedynku, którego stawką był ćwierćfinał US Open. Turniej ostatecznie padł łupem Osaki, która w finale pokonała Serenę Williams.

Mecz Osaki z Sabalenką będzie prawdziwą gratką dla fanów tenisa. Obie panie mają na swoim koncie łącznie siedem wielkoszlemowych tytułów. Osaka dwa razy wygrała Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020), a Sabalenka dwukrotnie była najlepsza w Melbourne (2023, 2024) i raz w Stanach Zjednoczonych (2024).