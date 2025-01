A jednak! Hiszpanie ogłaszają ws. przyszłości Lewandowskiego

FC Barcelona wciąż ma spore problemy finansowe, dlatego w zimowym okienku transferowym nie poczyniła praktycznie żadnych wzmocnień. W ostatnim czasie skupia się na przedłużeniu kontraktów ze swoimi najważniejszymi zawodnikami. Umowę do 2031 roku podpisał niedawno środkowy obrońca Ronald Araujo. Z kolei dwaj pomocnicy Gavi oraz Pedri przedłużyli umowy do 2030 r. A co z kontraktem Roberta Lewandowskiego?

Wszystko jasne ws. umowy Lewandowskiego. Podali ważne daty

Kataloński "Sport" poinformował, że kolejnym graczem, z którym spotkają się działacze Barcelony, będzie Inigo Martinez. Ma on pozostać w klubie o rok dłużej - do czerwca 2026 r., mimo że nie rozegrał nawet połowy wymaganej liczby spotkań, by uruchomić specjalną klauzulę, automatycznie przedłużającą kontrakt. Następy w kolejce ma być właśnie Robert Lewandowski, ale jak zaznacza "Sport", "Polak będzie musiał na to poczekać jeszcze kilka tygodni".

Jak wyjaśniają Hiszpanie, umowa Polaka wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Lewandowski podobnie jak wspomniany Martinez posiada jednak klauzulę, dzięki której będzie mógł pozostać w klubie rok dłużej (czyli do czerwca 2026 r.). Aby tak się stało, musi mieć rozegranych co najmniej 60 proc. spotkań w sezonie. A ponieważ nasz napastnik gra niemal w każdym meczu, niewiele brakuje, by osiągnął wymagany cel. - W rzeczywistości najprawdopodobniej zrobi to pod koniec lutego lub na początku marca - donosi "Sport", który wyliczył, że Lewandowskiemu brakuje dokładnie siedmiu występów.

Lewandowski spokojny o swoją przyszłość. Mówią o tym otwarcie. "Zamierza pozostać w Barcelonie"

Dodatkowo wyliczenia te zakładają, że FC Barcelona dotrze do finałów Pucharu Króla oraz Ligi Mistrzów. Jeśli jednak pożegna się z tymi rozgrywkami na wcześniejszych etapach, może się okazać, że Lewandowski wyznaczony próg osiągnął już teraz.

Z takiego obrotu spraw może być zadowolony również sam zainteresowany, który w Barcelonie czuje się znakomicie, a w tym sezonie strzelił już 29 goli. - Lewandowski zamierza pozostać w Barcelonie co najmniej jeszcze przez rok. Pokazał, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej i że jest gotowy grać przez kolejny rok lub dwa na pełnych obrotach - komplementuje "Sport".