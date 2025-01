Madison Keys wykluczona. Kibice wściekli

Madison Keys została wykluczona z turnieju WTA. Wszystko przez to, że awansowała do najlepszej dziesiątki światowego rankingu. Teraz kibice reagują na decyzję wobec zdobywczyni wielkoszlemowego Australian Open. Wprost nazywają zasady "głupimi". Choć zdarzyły się głosy, które popierają to, tłumacząc dobrem niżej notowanych zawodniczek.

