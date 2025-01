Coco Gauff przeżyła chwile grozy. Musiała wezwać policję

"Podchodzili do mnie niezależnie, gdzie akurat byłam. Nie miało znaczenia, czy to było Chicago, czy Miami. Zawsze mieli dane mojego lotu. Przeraża mnie to. Zwłaszcza że często nikomu nie mówię, dokąd lecę" - napisała w czwartek na TikToku biegaczka i trzykrotna złota medalistka paryskich igrzysk Gabrielle Thomas.

29-latka zwierzyła się fanom z obawy przed stalkerami, którzy śledzą ją i proszą o zdjęcia i autografy na każdym kroku. Na wpis rodaczki zareagowała Coco Gauff, czyli rywalka Igi Świątek. "Mam tak samo. Nie wiem, jak to możliwe. Moja teoria jest taka, że uprzedzają ich pracownicy lotniska" - napisała Amerykanka.

Przy okazji portal essentiallysports.com opisał historię Gauff, zanim stała się jedną z najlepszych tenisistek na świecie. W lipcu 2019 r. Amerykanka stała się rozpoznawalna po tym, jak ograła na Wimbledonie Venus Williams. 15-letnia wtedy Gauff wyeliminowała siedmiokrotną zwyciężczynię turniejów wielkoszlemowych już w pierwszej rundzie.

Miesiąc później nastoletnia zawodniczka udzieliła wywiadu, w którym opisała niepokojącą sytuacją, jaka spotkała ją i jej najbliższych. Gauff zdradziła, że przez wiele kilometrów za prowadzonym przez jej ojca autem jechał inny samochód.

Gauff o problemie ze stalkerami

Z pozoru niegroźna sytuacja stała się na tyle niepokojąca, że ojciec Gauff zatrzymał się i wezwał policję. - Od tamtej pory codziennie zmieniamy harmonogram dnia, aby nikt nie wiedział, co robię. Mój ojciec jest trochę szalony, więc myślę, że damy radę - mówiła wtedy tenisistka.

- Muszę się do tego wszystkiego przyzwyczaić, bo wcześniej tego nie doświadczyłam. Ogólnie to pozytywne, gdy ludzie zaczepiają mnie na ulicy, proszą o zdjęcia i życzą wszystkiego najlepszego - dodała Amerykanka.

W 2023 r. Gauff wygrała US Open, a w kolejnym sezonie dochodziła do półfinałów w Australian Open i French Open. Pod koniec 2024 r. Amerykanka triumfowała też w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie.

Ten sezon Gauff zaczęła od dotarcia do ćwierćfinału w Australian Open. W Melbourne Amerykanka przegrała z Paulą Badosą 5:7, 4:6. Gauff to obecnie trzecia tenisistka rankingu WTA. 20-latkę wyprzedzają jedynie Aryna Sabalenka i Iga Świątek.