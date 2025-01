Sceny na konferencji Rybakiny. "Nie zgadzam się z tym, co robi WTA"

Jelena Rybakina w ubiegłym roku była w pięciu turniejach rangi WTA. Trzy z nich wygrała - w Brisbane, Abu Zabi oraz w Stuttgarcie. Przegrała natomiast w imprezach w Dausze (w finale uległa Idze Świątek 6:7, 2:6) oraz w Miami.

Dymy przed Australian Open. Słowa Rybakiny poszły w świat

Jelena Rybakina we wrześniu ubiegłego roku rozstała się z trenerem Stefano Vukovem. Wiele mówiło się, że szkoleniowiec źle traktował swoją podopieczną. - Nie chcę używać ostrych słów, ale jego podejście jako jej mentora było niewłaściwe. Ludzie, którzy byli wokół niej, mówią, że nieustannie ją deptał, dosłownie wysysając z niej wszystko - twierdziła rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa. Tym bardziej szokujący był fakt, że 1 stycznia Jelena Rybakina ogłosiła, że znów nawiązała współpracą z Vukovem. Kilka dni później "The Athletic" poinformował, że Vukov jest zawieszony, bo WTA prowadzi wobec niego dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia zasad postępowania.

"Co to za syndrom sztokholmski?" - zastanawiają się fani tenisa po kuriozalnej decyzji Jeleny Rybakiny. Gdy kilka miesięcy temu tenisistka pożegnała trenera, wszyscy odetchnęli z ulgą. Stefano Vukov potrafił publicznie opluć lub zwyzywać swoją zawodniczkę. Rybakina postanowiła jednak, aby Vukov wrócił do jej sztabu. Mimo że w międzyczasie zatrudniła innego szkoleniowca. - To tajemnica poliszynela, że ten trener jest agresywny. Ale co ma zrobić WTA skoro Rybakina zaprzecza problemowi? - pytają eksperci - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

Teraz Rybakina zabrała głos w sprawie całej afery. Nie kryje zdenerwowania zachowaniem WTA.

- Nie chcę zbyt wiele mówić o tym, co będzie dalej. Zdecydowanie, tak jak mówiłam, z wieloma rzeczami się nie zgadzam - m.in. z tym, co WTA robi w sprawie Stefano. Nigdy na niego nie narzekałam. Zawsze powtarzałam, że nie traktował mnie źle. W obecnej sytuacji naprawdę nie chcę już o tym rozmawiać. Chcę się tutaj skupić na swoich meczach - przyznała Rybakina na konferencji prasowej przed rozpoczęciem Australian Open.

Finalistka turnieju z 2023 roku (w finale przegrała z Aryną Sabalenką 6:4, 3:6, 4:6) w I rundzie zmierzy się z zaledwie 16-letnią Australijką Emerson Jones (371. WTA).