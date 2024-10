Legenda ujawnia. Tak trener traktował Rybakinę. "On na nią pluł"

27 sierpnia br. Elena Rybakina (5. WTA) zagrała swój ostatni mecz w tym sezonie. Kazaszka wygrała 6:1, 7:6 z Australijką Destanee Aiavą (178. WTA) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do meczu z Francuzką Jessiką Ponchet w drugiej rundzie nie doszło, ponieważ Rybakina wycofała się z dalszej rywalizacji. Wcześniej tenisistka wycofała się z udziału na igrzyskach olimpijskich w Paryżu ze względu na ostre zapalenie oskrzeli. "Miałam wysoką gorączkę, trudno było mi oddychać, a lekarze surowo zabronili mi wychodzić na kort" - przekazała tenisistka. Aktualnie Kazaszka ma problemy z plecami.

Pod koniec sierpnia Rybakina poinformowała w mediach społecznościowych, że nie współpracuje już z Chorwatem Stefano Vukovem. Doszło do tego tuż przed US Open. - Nie chcę spekulować. Ale to bardzo nietypowa sytuacja. 8 wycofań w tym roku... nieujawniona kontuzja na US Open. Myślę, że dzieje się tu coś więcej - stwierdziła była tenisistka Rennae Stubbs. Potem WTA postanowiło usunąć Vukova z oficjalnej listy trenerów, co mogło oznaczać zakaz. Współpraca Rybakiny z Vukovem trwała od lutego 2019 r.

"Nazwiska poszczególnych trenerów są wymienione na stronie WTA w przypadku, gdy należą oni do programu WTA Coach albo są szkoleniowcami singlistek z top 20 rankingu" - tłumaczyła nam Amy Binder, osoba odpowiedzialna za komunikację WTA.

Później rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa ujawniła kulisy współpracy między Rybakiną a Vukovem. -Wszystkie trudności, z którymi zmaga się Rybakina, wynikają z dużej presji, jaką wywierał na nią jej były trener Vukov. Nie chcę używać ostrych słów, ale jego podejście jako jej mentora było niewłaściwe. Ludzie, którzy byli wokół niej, mówią, że nieustannie ją deptał, dosłownie wysysając z niej wszystko - przekazała Tartakowa.

Teraz o współpracy Rybakiny z Vukovem wypowiedziała się Rennae Stubbs w swoim podcaście. - Już wcześniej miałam swoje odczucia i przemyślenia, jeśli chodzi o Vukova. Nie uważałam go za dobry element w sztabie Rybakiny. Kiedy ja gram w meczu, nie chcę widzieć mojego trenera gestykulującego i wyglądającego na wkurzonego. Ostatnio było kilku trenerów, przy których myślałam: dlaczego gracze na to pozwalają trenerom? - powiedziała była australijska deblistka.

- Potrzebujesz pozytywnego wpływu wokół siebie, gdy patrzysz w górę. Poza kortem on może być dla niej, w pewnym sensie, najwspanialszym facetem na świecie. Ale jako trener widziałam w nim zbyt wiele rzeczy, gdzie krzyczał na nią na siłowni. Inni gracze mówili mi różne rzeczy. Kiedy Rybakina wygrywała mecze, to on na nią pluł. To właśnie widzieli inni ludzie. Jest co najmniej 25 innych osób, które widziały to samo, co ja - dodała Stubbs.

Warto dodać, że gdy dziennikarze pytali Rybakinę o powody rozstania z Vukovem, to tenisistka nie chciała odpowiadać na te pytania.