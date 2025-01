Burza po słowach Gauff o Świątek. "Zostawią ją w spokoju?"

- Osobiście jej nie znam, ale na podstawie naszych interakcji nie sądzę, żeby to, co zrobiła, było celowe - w taki sposób do afery dopingowej Igi Świątek odniosła się Coco Gauff. Słowa Amerykanki wywołały spore poruszenie w mediach społecznościowych i wzbudziły dość skrajne emocje. Oberwało się też zagorzałym kibicom Polki.

