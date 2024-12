Tak bawią się Polacy przed United Cup. Wow!

Wielkimi krokami zbliża się turniej United Cup, w którym weźmie udział m.in. reprezentacja Polski. Zmagania odbędą się w Sydney, a Biało-Czerwone barwy będą reprezentować nasi najlepsi tenisiści, na czele z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Rywalizować oni będą z Norwegią i Czechami, a pierwszy mecz zaplanowano już na 30 grudnia o godz. 7:30 czasu polskiego.

Tak reprezentanci Polski spędzają czas przed United Cup

Biało-Czerwoni poza wspólnymi treningami spędzają także czas razem. O tej porze roku w Sydney jest pięknie, co przedstawiają ich wspólne fotografie. Na jednej z nich Iga Świątek wraz z Alicją Rosolską i Mają Chwalińską wspólnie pozują do zdjęcia w Wylie's Baths, czyli we wpisanym na listę dziedzictwa kulturowego basenie pływowym, położonym w pobliżu plaży Coogee. Miejsce to naprawdę robi wrażenie.

Z kolei na nagraniu z Hubertem Hurkaczem nasi najlepsi tenisiści proszą o wsparcie w nadchodzącym United Cup. - Rywalizacja się dla nas rozpoczyna i mamy nadzieję, że z nami będziecie - zaczyna Iga Świątek. - Z niecierpliwością na to czekamy - dodał "Hubi".

Kiedy mecze reprezentacji Polski w United Cup?

Iga Świątek zamieściła również parę zdjęć na swoim Instagramie. "Zacznijmy sezon 2025" - napisała. Na fotografiach widzimy jej nowego trenera Wima Fissetta i jej kolegów i koleżanki z reprezentacji.

W United Cup reprezentować Polskę będą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak oraz kapitan Mateusz Terczyński. Rywalizować oni będą w grupie B z Norwegią i Czechami. Pierwszy mecz zaplanowano 30 grudnia, a kolejny w noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Zmagania potrwają do 5 stycznia. To będzie świetny sprawdzian przed Australian Open, który zaplanowano w dniach 12 - 26 stycznia.