Oto skład Polski na United Cup. Zapadła decyzja ws. Świątek!

United Cup zastąpił w 2023 roku ATP Cup. Rywalizują w nim drużyny narodowe. W poprzednich dwóch edycjach występowali również Biało-Czerwoni. Przed dwoma laty pod wodzą Dawida Celta i Agnieszki Radwańskiej nasi reprezentanci dotarli aż do półfinału, gdzie ulegli Amerykanom. Z kolei rok temu kadrze przewodził Tomasz Wiktorowski i wtedy ta odniosła jeszcze większy sukces - zameldowała się w decydującym o tytule starciu, ale tam musiała uznać wyższość Niemców. Jak będzie w tym roku?

Już od kilku tygodni podawano skład, w jakim Polska wystąpi w turnieju. W środę 11 grudnia klamka ostatecznie zapadła. Organizatorzy United Cup oficjalnie potwierdzili nazwiska Biało-Czerwonych. To Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, Alicja Rosolska oraz Jan Zieliński.

Tym samym doszło do sporych zmian względem poprzedniej edycji. Wówczas obok Świątek, Hurkacza i Zielińskiego obecni byli Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter i Daniel Michalski. I wydaje się, że w tym roku nasza kadra ma sporą szansę, by odnieść sukces.

W dobrej formie znajduje się m.in. Chwalińska. W Buenos Aires w parze z Katarzyną Kawą wygrały deblowe zmagania w zawodach rangi WTA 125. Z kolei w brazylijskim Florianopolis 23-latka wygrała pierwszy w karierze turniej singlowy WTA 125 oraz dołożyła triumf w deblu w duecie z Laurą Pigossi.

United Cup będzie też pierwszym po zawieszeniu turniejem dla Świątek. Jak widać, nie zamierza odpuszczać, choć nie był to dla niej łatwy czas. Przez ostatnie tygodnie mocno trenowała, by być w jak najlepszej formie. Ta będzie natomiast znakiem zapytania w przypadku Huberta Hurkacza. Po raz ostatni pojawił się na korcie pod koniec października i przegrał już w pierwszym meczu w Paryżu. Było wówczas widać, że nadal nie doszedł do pełni dyspozycji po kontuzji. Jak będzie tym razem?

Kto zostanie kapitanem kadry?

Polacy trafili do grupy B, gdzie w pierwszej fazie zmagań zagrają z Norwegią i Czechami. Dojdzie więc do kilku pasjonujących pojedynków, jak Świątek z Karoliną Muchovą czy Hurkacza z Casperem Ruudem. A kto będzie kapitanem reprezentacji w tym roku? Tego jak na razie nie wiadomo.

- Pytacie mnie, czy będę kapitanem na United Cup. Nie będę. Miałem być, ale nie będę. Ostatecznie gdzieś tam uznaliśmy wspólnie, że lepsze będzie inne rozwiązanie. Myślę, że nie ja jestem osobą, która powinna to ogłosić, więc pewnie niedługo się dowiecie - mówił Dawid Celt na kanale "Break Point", zaznaczając, że i jego żona nie będzie kapitanem.

W sumie w zawodach weźmie udział 18 reprezentacji narodowych. Zmagania rozpoczną się 27 grudnia, a zakończą 5 stycznia. Terminarz poszczególnych spotkań Polaków można znaleźć TUTAJ.