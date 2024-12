O której mecz Świątek? Gdzie oglądać United Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO, HARMONOGRAM]

W tym roku odbędzie się trzecia edycja United Cup. W poprzednich dwóch reprezentacja Polski odnosiła spore sukcesy. W 2022 roku udało się dotrzeć do półfinału, gdzie ostatecznie górą były Stany Zjednoczone. Z kolei przed 12 miesiącami Biało-Czerwoni zawędrowali jeszcze wyżej - awansowali do finału, ale tam ulegli 1:2 Niemcom. Czy w tym roku uda im się poprawić ten rezultat i odnieść upragnione zwycięstwo w Australii?

- [W zeszłym roku, przyp. red.] Byliśmy o włos od wygrania całego turnieju, więc w tym roku chcemy mieć kolejną szansę i mamy nadzieję, że dotrzemy do ostatniej fazy tego turnieju. Nasz zespół jest świetny, mamy świetną atmosferę i mamy już spore doświadczenie, grając razem. Będziemy grać jak najlepiej - zapewniała Iga Świątek.

United Cup. Świątek i spółka wkraczają do gry. Na start zmierzą się z Norwegią i Czechami

To właśnie Świątek będzie liderką kadry podczas United Cup. Oprócz niej powołania otrzymali Hubert Hurkacz, którego forma wciąż pozostaje wielką niewiadomą, Maja Chwalińska, która ma za sobą owocne minione tygodnie, Kamil Majchrzak, który wciąż odbudowuje się po długiej przerwie spowodowanej zawieszeniem za doping, a także Alicja Rosolska i Jan Zieliński.

To nieco inny skład niż obserwowaliśmy przed rokiem. Choć wówczas liderami również byli Świątek i Hurkacz, obecny był też Zieliński, ale towarzyszyli im Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter i Daniel Michalski.

Z kim Polacy zawalczą na pierwszym etapie rywalizacji? Trafili do grupy z dwoma silnymi nacjami. Najpierw zagrają z Norwegią, a następnie z Czechami. Czekają nas wielkie hity. Mowa m.in. o starciu Świątek z Karoliną Muchovą. Będzie to czwarte bezpośrednie spotkanie obu pań w historii. Obecny bilans przemawia na korzyść naszej rodaczki - 2:1. Mianem hitu określa się też mecz Hurkacza z Casperem Ruudem. To także będzie czwarte starcie tych tenisistów w historii, ale lepszymi statystykami może pochwalić się Norweg - dwie wygrane i jedna porażka z Polakiem.

Turniej wystartował już w piątek 27 grudnia, ale Biało-Czerwoni wejdą do gry za trzy dni, czyli w poniedziałek 30 grudnia. Jako pierwsza na korcie pojawi się wiceliderka rankingu WTA, a jej rywalką będzie Malene Helgo. Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek tych pań. Następnie do akcji wkroczy Hurkacz z Ruudem, a na koniec rozegrany zostanie mikst.

Następnie Polacy zagrają z reprezentantami Czech. Te mecze odbędą się 1 stycznia. Najpierw na korcie pojawi się Hurkacz, a jego rywalem będzie Tomas Machac. Następnie dojdzie do hitu Świątek z Muchovą. A później zostanie rozegrany mikst. Ten dzień zakończy fazę grupową. Turniej potrwa do 5 stycznia. Kibice muszą też zwrócić uwagę na godziny rozgrywanych spotkań Polaków. Są one dość nietypowe.

Harmonogram meczów Polaków w United Cup:

Polska - Norwegia (poniedziałek 30 grudnia):

Iga Świątek - Malene Helgo (nie przed godziną 7:30 czasu polskiego)

Hubert Hurkacz - Casper Ruud (tuż po Świątek - Helgo, około 9:30)

mikst Polska - Norwegia (około 11:30)

Polska - Czechy (czwartek 1 stycznia):

Hubert Hurkacz - Tomas Machac (00:30 czasu polskiego)

Iga Świątek - Karolina Muchova (tuż po Hurkacz - Machac, około 2:30)

mikst Polska - Czechy (około 4:30)

Gdzie oglądać United Cup? [Transmisja na żywo, stream online, relacja, wyniki]

Transmisję z meczów Polaków podczas United Cup przeprowadzi Polsat Sport 1. Stream będzie też dostępny w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowych i wszelkich informacji z australijskiego turnieju na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.