Iga Świątek "przyłapana". Zdjęcia trafiły do sieci

Polscy tenisiści są już w Australii, gdzie zagrają w United Cup. W poprzedniej edycji dotarli do finału, teraz mierzą w zwycięstwo. To też dobra okazja dla Igi Świątek i Jana Zielińskiego do gry w mikście. Wygląda na to, że to oni będą grać w ewentualnych starciach decydujących o zwycięstwie całej drużyny. Dla obojga byłaby to szansa do nadrobienia tego, czego nie udało się zrobić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

