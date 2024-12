Katastrofa reprezentanta Polski w meczu Interu. "Duży minus"

Dwaj Polacy mieli szansę zagrać w sobotnim meczu Serie A: Cagliari - Inter Mediolan. Byli to Mateusz Wieteska oraz Piotr Zieliński. Obaj niestety nie znaleźli się w podstawowych składach. Ten pierwszy pojawił się na boisku w przerwie, zastępując Kolumbijczyka Yerry'ego Minę. Dla Wieteski był to dopiero szósty mecz w tym sezonie.

Mateusz Wieteska wszedł w przerwie. Po 9 minutach zespół stracił gola. Potem było jeszcze gorzej

Po zaledwie dziewięciu minutach przebywania na boisku Wieteska musiał patrzeć, jak bramkarz Cagliari - Simone Scuffet wyciągał piłkę z bramki. Scuffet źle ocenił lot piłki po strzale głową z kąta Alessandro Bastoniego, piłka go przelobowała i wpadła do siatki.

- 8. gol głową Interu Mediolanu w tym sezonie. Chwaliliśmy Scuffeta, mówiliśmy, że mocno może odzyskać zaufanie, ale tutaj dał się mocno nabrać. Chyba myślał, że piłka spadnie na siatkę, za poprzeczkę, a ona wpadła do bramki. Znakomicie uderzył Bastoni, choć znając życie, chciał zgrywać - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Dla Interu Mediolan był to już 63. z rzędu mecz w Serie A, w którym zdobył przynajmniej jedną bramkę.

60 sekund później Lautaro Martinez zmarnował bardzo dobrą okazję, ale z 12 metrów strzelił centymetry obok słupka. Argentyńczyk nie pomylił się za to w 71. minucie i z trzech metrów wepchnął piłkę do siatki (drugą asystę miał Nicolo Barella). Dla niego to pierwszy gol w Serie A aż od 3 listopada. Tuż po tym trafieniu na boisku pojawił się Piotr Zieliński.

W 78. minucie po rzucie rożnym Wieteska niepotrzebnie wyciągnął rękę i dotknął piłki. Sędzia podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Hakan Calhanoglu.

- Jak to miało być okno wystawowe, to szyba jest mocno zabrudzona. Katastrofalny błąd, katastrofalna decyzja. Gdy jakieś kluby się zastanawiały, czy w niego zainwestować, to teraz pojawią się znaki zapytania. O ile jego mecz z Romą był dobry, teraz na duży minus - dodawali komentatorzy Eleven Sports.

Inter Mediolan po tej wygranej został nowym liderem Serie A. Ma 40 punktów, tyle samo co wicelider - Atalanta i dwa więcej od trzeciego w tabeli - Napoli. Cagliari z 14 punktami jest w strefie spadkowej - na 18. pozycji. W następnej kolejce Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Venezią (12 stycznia, godz. 15), a Cagliari zagra na wyjeździe z Monzą (5 stycznia, godz. 12.30).

W innym sobotnim meczu Parma wygrała z Monzą 2:1, a sędzia nie uznał gola Polaka Adriana Benedyczaka z rzutu karnego.

Cagliari - Inter Mediolan 0:3 (0:0)