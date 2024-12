Kibice od razu zauważyli ten szczegół u Hurkacza. Wielka zmiana!

29 październik 2024 r. - to data ostatniego meczu z udziałem Huberta Hurkacza. Wtedy Hurkacz przegrał 1:6, 3:6 z Amerykaninem Alexem Michelsenem w pierwszej rundzie Mastersa w Paryżu. Hurkacz wówczas wrócił do gry po ponad miesięcznej przerwie, ale nie prezentował się dobrze. "Widać było dokładnie, że od lipca więcej pauzował niż grał" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. - Powrót na kort po kontuzji i operacji nie jest taki, jak oczekiwałem od siebie i nie jestem w stanie grać na sto procent swoich możliwości - to słowa Hurkacza po rezygnacji z udziału w październikowym turnieju w Szanghaju.

- Wstając, miałem krzywą stopę i wstawałem z samego kolana i mięśnia czworogłowego. Przy krzywym ustawieniu nogi, stopy, wyrwałem część łąkotki. Na początku nie wiedzieliśmy, co to było. Poczułem dwa chrupnięcia i wiedziałem, że nie jest dobrze. Przy operacji wycinania części łąkotki normalny stan dochodzenia do zdrowia trwa kilka miesięcy. Tuż po kontuzji rozmawiałem z lekarzami i ośmiu na dziesięciu mówiło, że realistycznie mogę grać dopiero w Australii - tłumaczył Hurkacz w wywiadzie dla Eurosportu.

Ostatecznie Hurkacz wrócił szybciej do gry, natomiast nie odnosił dobrych rezultatów. Pod koniec sierpnia br. Hurkacz rozstał się z trenerem Craigiem Boyntonem, a jeszcze przed końcem roku dowiedzieliśmy się, że Huberta poprowadzi duet Ivan Lendl - Nicolas Massu. Lendl ma za sobą współpracę m.in. z Andym Murrayem czy Alexandrem Zverevem. "Połączenie naturalnego talentu Polaka i doświadczenia Lendla mogą dać niezwykłe rezultaty" - pisali włoscy dziennikarze.

Teraz Hurkacz przygotowuje się do rywalizacji w turnieju drużynowym United Cup. W kadrze Polski, którą poprowadzi Mateusz Terczyński, znalazła się jeszcze Iga Świątek, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński.

Zmiany u Hurkacza? Kibice mają sokoli wzrok. "Jakość kluczem do sukcesu"

Francuski portal so-tennis.fr opublikował nagranie na portalu X z fragmentu treningu Hurkacza na korcie w Sydney. Kibice i eksperci byli czujni i szybko wyłapali, że doszło do pewnych zmian w ubiorze i tenisowym sprzęcie "Hubiego". Hurkacz pojawił się na korcie w butach Adidas Adizero Ubersonic 5 Tennis (w sklepie Adidasa kosztują 699 złotych), a także grał rakietą marki Wilson Blade.

Do tej pory Hurkacz korzystał z rakiet japońskiej marki Yonex, która ma wyłączną dystrybucję dzięki firmie Vektor Media. Ta współpraca trwa (bądź trwała?) od stycznia 2019 r., gdy Hurkacz zajmował 88. miejsce w rankingu ATP. "Hubert wie, że jakość jest kluczem do sukcesu" - pisała oficjalna strona Yonex. Ta marka dostarczała też buty Hurkaczowi.

Sport.pl wysłał zapytanie do Vektor Media, wyłącznego dystrybutora firmy Yonex w Polsce o status współpracy japońskiej firmy z Hubertem Hurkaczem. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, ta pojawi się w ramach aktualizacji artykułu, który Państwo właśnie czytają.

Hurkacz rozpocznie rywalizację w United Cup w poniedziałek około godz. 9:00 czasu polskiego, gdy zagra z Norwegiem Casperem Ruudem. Dwa dni później Hurkacz zmierzy się z Czechem Tomasem Machacem.