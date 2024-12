Tak Noskova nazwała Świątek. Te słowa mówią wszystko

Nowy sezon w tenisie zbliża się wielkimi krokami. Na kortach zobaczymy m.in. Igę Świątek, która weźmie udział w United Cup, gdzie 30 grudnia zmierzy się z Norweżką Malane Helgo. Następnie 1 stycznia druga rakieta świata będzie rywalizować z Karoliną Muchovą.

Tak Linda Noskova mówi o Idze Świątek. "Królowa na mączce"

Koleżanka Czeszki - Linda Noskova udzieliła wywiadu lokalnemu serwisowi idnes.cz, w którym wyznała, że "cierpiała" w części sezonu, który odbywał się na glinie. - Klasycznie zawiodłam - pokręciła głową tenisistka. - Na trawie też nie było tak samo, ale przynajmniej zrobiłam coś na twardej nawierzchni - zaznaczyła.

Noskova zdaje sobie sprawę, że ma wiele do poprawy w grze na mączce i porównała się do np. Igi Świątek, która bryluje na tej nawierzchni. - To mój słaby punkt. Mój tenis nie jest na takim poziomie, jak na przykład Igi Świątek, która jest królową na mączce - zaznaczyła.

- To są dwa różne style. Kiedy grałyśmy razem na twardym korcie i było dość równo, ale nie spotkałyśmy się jeszcze na glinie. I szczerze mówiąc, nawet nie chcę wiedzieć, jak by się to potoczyło - wyznała z uśmiechem

Cele Lindy Noskovej na sezon 2025

Poza poprawą gry na mączce Linda Noskova nie stawia sobie żadnych celów. - Nigdy nie wiadomo, co przyniesie dany rok. Możesz doznać kontuzji i masz przechlapane. Chcę poprawić swój tenis - zakończyła.

20-latka plasuje się na 26 miejscu w rankingu WTA. Ma na swoim koncie jeden tytuł WTA, który wywalczyła w Monterrey na twardej nawierzchni 24 sierpnia 2024 roku. Pokonała wówczas Lulu Sun (7:6, 6:4). Linda Noskova i Iga Świątek mierzyły się ze sobą pięciokrotnie i tylko raz - na Australian Open - Czeszka dała radę pokonać Polkę 2:1.