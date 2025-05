To już pewne. Jest oficjalny komunikat Barcelony ws. gwiazdy

FC Barcelona w czwartkowy wieczór może zagwarantować sobie tytuł mistrzowski. Wystarczy, że pokona na wyjeździe Espanyol w derbach miasta. Będzie faworytem - także ze względu na historię bezpośrednich spotkań. Po raz ostatni FC Barcelona przegrała derby w delegacji w styczniu 2018 roku. Gola na wagę trzech punktów dla Espanyolu zdobył wówczas Oscar Melendo. Rzut karny zmarnował za to Lionel Messi.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oficjalne wieści ws. Torresa. Barcelona przekazała wieści

W miniony weekend Katalończycy wygrali kluczowe spotkanie w tej rundzie. Po szalonym meczu pokonali Real Madryt (4:3), a jednym z bohaterów został Ferran Torres, który zaliczył aż trzy asysty. Notował kluczowe podania przy trafienia Erica Garcii, Lamine'a Yamala i Raphinhii.

Czy to było ostatnie spotkanie Torresa w tym sezonie? Wszystko na to wskazuje. Już w środowy wieczór katalońskie media podały niepokojące informacje.

'Dziennikarz Gerard Boada poinformował w środę wieczorem, że Hiszpan przeszedł operację wyrostka robaczkowego. Mało tego, zapewnił, że nie wystąpi on czwartkowym spotkaniu z Espanyolem. "AS" dodał nawet, że Torres nie zagra już do końca rozgrywek, a pod znakiem zapytania stanął również jego występ w Lidze Narodów" - tak sprawę opisywaliśmy na Sport.pl.

O 23:26 nie było już wątpliwości. FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia piłkarza. Oto jego treść:

"14 maja zawodnik pierwszej drużyny Ferran Torres przeszedł udaną operację wyrostka robaczkowego. Operacja została przeprowadzona przez doktorów Coroleu i Borrasa w szpitalu w Barcelonie, pod nadzorem klubowych służb medycznych" - napisano, dodając że pochodzący z Valencii Torres notował do tej pory bardzo udany czas.

Ferran Torres w trwającym sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 45 meczów. Zdobył 19 goli i zanotował siedem asyst. Barwy FC Barcelony reprezentuje od stycznia 2022 roku. Do tej pory wystąpił w 158 spotkaniach. 44 razy wpisywał się na listę strzelców i zaliczył 20 asyst. Jest 48-krotnym reprezentantem Hiszpanii - mistrzem Europy (2024), uczestnikiem Euro 2020 i mundialu w 2022 roku.